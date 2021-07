Covid-19 en Gualeguay: “La ocupación en terapia es del 100% desde hace meses”

“Seguimos con una terapia que nos preocupa porque no baja la cantidad de ocupación del 100%, casi sostenida desde hace un par de meses; en la segunda semana de junio hubo un pequeño alivio con dos camas disponibles”, comunicó a Elonce TV el director del hospital “San Antonio” de Gualeguay, Gonzalo Jáuregui.



El de Gualeguay es el único hospital con terapia intensiva en esa región entrerriana: tiene 11 camas para atender a pacientes de esa localidad y zonas aledañas.



“A los pacientes que necesitan asistencia respiratoria, se les coloca un respirador en la guardia y enseguida se busca una cama para derivación en la zona; primero en Gualeguaychú y Concepción, y si no se consigue cama, se organizó un sistema de derivación a través de un coordinador del ministerio de Salud para localizar una cama para el paciente”, detalló el directivo al aclarar: “Hasta ahora siempre hemos conseguido la derivación. No nos ha pasado de tener que decir `a este paciente no´. Pero sí hubo pacientes hasta tres días intubados en la guardia”.



“También hemos tenido pacientes fallecidos, personas jóvenes que son conocidas y es algo que a uno no deja de afectarlo”, reconoció el médico.



Respecto a la situación epidemiológica, el doctor refirió que en el Gualeguay se registra “una meseta alta de hasta 70 casos diarios de coronavirus”. “Bajó el número de internación de pacientes moderados; es del 40% la ocupación en clínica médica de Covid-19”, informó al dar cuenta que “el paciente que ingresa para internación llega en muy mal estado desde la casa, necesitando una cama en terapia, y eso es lo que más cuesta conseguir con no los mejores resultados”.



Finalmente, Jáuregui se refirió al “cansancio en el personal médico, enfermeros y kinesiólogos”, además de todo lo que implicar “gestionar la medicación para sostener a esos pacientes ventilados y todos los insumos que se necesitan”.



“Los médicos están cansados, pero tenemos que reponernos y seguir, prepararnos para la llegada de la tercera ola de contagios, que es con la cepa Delta, que es muchísimo más contagiosa”, alertó.



“Esta segunda ola afectó a gente activa, que estuvo trabajando en la calle y no fue vacunada en su momento”, argumentó al hacer hincapié en la inmunización a los adultos jóvenes, de 45 a 60 años, “para que quizás la tercera ola no sea tan agresiva”.



En Gualeguay se avanza con la vacunación contra el coronavirus. Se está inoculando a personas de entre 40 y 47 años que están registradas en el sistema. Se insta a los vecinos a que se inscriban para la vacunación, para tener un registro, y para que estos puedan contar después con las segundas dosis. (Elonce)