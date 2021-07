Egresados universitarios juraron "por la Matria" en Córdoba

Los siete graduados recibieron el diploma con un juramento con perspectiva de género.



El rector de la institución, Luis Negretti, explicó que accedieron a la petición de los egresados porque lo realizaron "con anticipación, respeto y justificación".



"En nuestra universidad hay cuatro tipos de juramentos: por Dios, la Patria y los Santos Evangelios; por Dios y la Patria; la Patria; y simplemente jurar. Y en este último cada uno le da su contenido de acuerdo a las convicciones", señaló.



Comentó que siete personas expresaron formalmente su interés en exteriorizar el juramente "por la Matria", así como otros lo hacen a los derechos humanos, la democracia o el valor de la vida.



"Argumentaron que la Matria, que no es contrario a la Patria, reconoce al cúmulo de mujeres que formaron parte de la historia. Y me parece una justificación razonable", declaró.



Aclaró que es la primera vez que se da este nuevo juramento y que ya existía un antecedente en la Universidad de Cuyo, que ya lo tiene reglamentado.



"Nosotros no lo tenemos reglamentado porque la fórmula es abierta, pero lo vamos a tener que hacer para que no haya más de 30 por ceremonia. Pero si lo solicitan convenientemente y está justificado, la universidad cuenta con esa amplitud", agregó.



Cadena3