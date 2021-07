Grieve: "Hay un pequeño descenso de ocupación de camas para pacientes Covid"

El jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín, Guillermo Grieve

, aseveró aque ha habido en la provincia un descenso en la ocupación de las camas de terapia intensiva, "una curva bastante parecida, pero quizá no tan significativa, a lo que está ocurriendo a nivel país".Y lo que es más importante hay un descenso de pacientes Covid, que estaba casi en el 85 % y baja a un 55 %.", aportó el profesional.Además, aseveró que se observa que "teníamos el 70 % de casos Covid y bajó al 60 %, en las distintas unidades, con algunas variables. Pero si este descenso va marcándose durante esta semana hasta que el lunes, y al hablar de la tendencia en Paraná, en Entre Ríos y en la Argentina, quizás estaríamos no solo en meseta sino ya, marcando un ligero descenso".Sabemos que las nuevas cepas, andina, manaos y británica, han comprometido más a la gente joven y ellos se vieron comprometidos con la patología y además, comprometidos con la posibilidad de ser vectores".Esto ha hecho que se asumiera más responsabilidad. Si bien la vacunación va lenta, pero que va ascendiendo, también va contribuyendo a esto. Desearíamos que estos números vayan aumentando en la segunda dosis que necesitamos primero para que toda la sociedad vaya adquiriendo anticuerpos y esto haga la resistencia al virus, más que nada ante las otras cepas, para las que sabemos, se necesita mayor inmunidad", puso relevancia Grieve., pero sí bajamos del 95 a un 90 % y un índice de ocupación, en la que nosotros teníamos 100 % covid, al 90 % y al 85%".Apuntó asimismo que "la tendencia de descensos se ha marcado en otras unidades (Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, Colón). En estas unidades se ha visto con camas libres, que no teníamos, con una mayor posibilidad de internación de otras patologías, para las que tenemos un 30 % o un poco más, cuando antes teníamos apenas 20 %".Marcó queY ojalá sigamos la tendencia nacional que es una marcada meseta, con descenso".