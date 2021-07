Quiénes cobran este martes beneficios de ANSES

ANSES, a cargo de la Lic. Fernanda Raverta, informa que este martes se abonan Pensiones No Contributivas (PNC) y Bono Salud.



Pensiones No Contributivas



Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a titulares de PNC que deban cobrar su haber de julio con documentos terminados en 6 y 7.



En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.



Bono Salud



Mañana se paga la primera cuota de 6500 pesos de la ampliación del bono que estableció el Ministerio de Salud para 725 mil trabajadores y trabajadoras del sistema de salud público, privado y de la seguridad social. La inversión destinada será de 4633 millones de pesos.