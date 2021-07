Crimen del remisero: "Pedimos solidaridad, si alguien vio algo que declare"

La hermana de Gustavo Cordero, Belén

Video: Crimen del remisero: importante movilización reclamó Seguridad y Justicia

para los trabajadores de la calle.Una caravana de automóviles se movilizó y debido a la gran manifestación de vehículos, el tránsito se vio interrumpido en el centro de la ciudad., el encargado de turno de la Fiscalía el día del homicidio., del que se está tratando de corroborar su identidad"., dialogó cony destacó que buscan justicia que la víctima "tenía tres hijos, uno de los chicos con autismo; mi hermano se desvivía por él. Queremos que encuentren al culpable".Nadie nos va a devolver la vida de mi hermano, pero nos quedamos tranquilos que se está haciendo lo que hay que hacer en la investigación. Cuando le toca a uno de cerca, hay que afrontarlo, juntarse la ciudad, ser solidarios en pedir justicia, no solo por mi hermano, sino por todos los hechos que pasaron y que lamentablemente van a seguir pasando", entendió.De la misma manera, aseveró queÉl después se bajó y fue solo, así como estaba, a pedir ayuda al hospital Carrillo. No lo pudieron asistir allí porque la gravedad de la situación y porque es un hospital que no tiene el personal capacitado para asistir en este tipo de situaciones a los heridos; debió ser trasladado al hospital Masvernat".La mujer, muy indignada, contó queY así vive toda la sociedad. Esto no distingue clase social, a cualquiera le puede pasar, por esto se le pide la solidaridad de todos". A su vez, agradeció a la gente que los acompañó en la movilización que se realizó este lunes., que no tengan miedo. Si alguien vio lo que le pasó a mi hermano, que piense que le puede pasar a él".