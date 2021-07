Advierten que los casos de covid no bajan por la “conducta de la gente”

Sociedad Reportaron 838 casos de coronavirus en Entre Ríos durante las últimas 48 horas

El neumonólogo Adolfo Weimberg que forma parte del COES de Gualeguaychú, reiteró que “la conducta de la gente” explica el continuo crecimiento del covid 19 en la ciudad. “Actúan como si la pandemia no existiera”, dijo y agregó que “conozco casos de personas que sabemos que están contagiadas y que se movilizan de un lado a otro y padres contagiados que mandaban a su hijo a la escuela”.En tal sentido, Weimberg reveló que “hay mucha gente que sabemos que está enferma que no cumple con el aislamiento y se moviliza de un lado a otro, lo vemos todos los días, se maneja todo muy mal. He visto incluso casos de personas con nivel educativo terciario contagiadas que envían a sus hijos a la escuela. A esta altura, esto no es un tema de desconocimiento, es una cuestión de irresponsabilidad. Es muy anormal como mucha gente se comporta".