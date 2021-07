Pesca furtiva en el río Uruguay: "Causan daños irreparables", dijo pescador

Video: Un trasmallo con varios peces atrapados en el río Uruguay

Un video muestra el desastre que provoca la pesca furtiva en el Río Uruguay. La secuencia fue captada por otros pescadores que se movilizaban en una embarcación por el río Uruguay.Héctor Bradanini, guía de pesca local, explicó aque "el trasmallo se encontró en la zona de seguridad. Se están aprovechando del frío y la temperatura del agua, que hace niebla. No se ve prácticamente nada. Se hace difícil la navegación, está prohibido navegar de noche. Esto es pesca furtiva. El hecho de que maten tanta cantidad de dorados hace que baje el precio y perjudica a los pescadores autorizados"."Prefectura Naval salió y los alcanzaron a ver. Es peligroso porque en la seguridad no se pueden guiar con un GPS, hay que aprenderse las piedras de memoria y están a pocos metros una de otra. Si chocan una piedra se parte la lancha y tenemos una tragedia"."El fin de hacer esto es el dinero. Entre 30 o 40 peces que sacan con una red hacen mucho dinero. Causan daños que a la larga van a ser irreparables, van dañando matrices. En el río Uruguay, como hay mucha correntada y uno está a la deriva, prácticamente no sabe cuál es el norte y el sur".