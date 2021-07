Entrerriano cosechó limones gigantes en el patio de su casa: video

Un entrerriano oriundo de Santa Elena cosechó limones gigantes en el patio de su casa, del barrio CGT. Se trata de Omar "Boli" Oroño, de 73 años, dueño de un limonero que año tras año sigue sorprendiendo a la comunidad por tamaños exorbitantes.Consultado a Oroño cómo fue que llegó ese árbol ahí, éste rememoró: “Fue raro. Yo iba con un amigo en moto cuando vi rodar un supuesto pomelo ¡Y a mí me encantan los pomelos! Fue ahí que le dije que frene y lo levanté; cuando llegué a casa me di cuenta que se trataba de un limón, así que guardé las semillas y posteriormente planté".“Después de tres años aproximadamente, comenzó a dar frutos, y ya tenían el tamaño como cualquier otro limón, pero estos aún estaban verdes”, contó al recordar que se mostró sorprendido: “¡Que raro! Fue ahí que los dejé madurar y no paraban de creer".Al preguntarle al hombre cuánto pesó el limón más grande, éste aseguró: "Creería que hasta 1.200kg el más grande”. “A veces los tengo que sacar antes porque rompen los gajos del árbol por su peso", expresó Oroño quién debió recurrir a palos para sostener las ramas de este árbol único.