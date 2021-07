Covid-19 en niños: dónde funcionan lugares de testeo y postas respiratorias

Paraná Bajaron infecciones respiratorias en niños y detectan trastornos psicológicos

Postas respiratorias

Testeos Covid-19 para niños, niñas y adolescentes

Recomendaciones para la población

La Provincia comunicó que, a través del Ministerio de Salud de Entre Ríos, continúa llevando adelante estrategias para dar continuidad a la atención integral de niños, niñas y adolescentes en hospitales y centros de salud. En esta época invernal se intensifican las acciones para la prevención de enfermedades respiratorias.En el contexto de Emergencia Sanitaria Provincial, fue necesario, de forma tal de garantizar el derecho a la salud integral, pero con los cuidados específicos para evitar contagios. De esta forma se fueron readecuando las estrategias para prestar las prácticas habituales de prevención, promoción y atención, considerando los escenarios cambiantes. En un comienzo algunas prácticas no urgentes fueron postergadas pero, paulatinamente, se garantizaron con nuevas modalidades organizativas.Actualmente, en la provincia de Entre Ríos los efectores de salud continúan optimizando la atención de la población pediátrica por medio de diferentes ejes. Como base de las estrategias que son planificadas por la Dirección Materno Infanto Juvenil y otras áreas de la cartera sanitaria, se realizan los controles integrales de salud en todas las edades, cumplimentado el calendario mínimo de acuerdo a las posibilidades de cada efector, priorizando los controles de niños menores de 6 años, y de todas las edades con factores de riesgo (nutricional, patología de base, vulnerabilidad psicosocial, entre otros).En tanto, se garantiza la inmunización en todas las edades por medio del cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación. Asimismo, se realiza de forma diaria en los centros de salud del primer nivel, la atención pediátrica de niños y niñas enfermos o con situaciones de vulnerabilidad (atención de enfermedad respiratoria, traumatismos, procesos infecciosos, situaciones de violencia y/o sospecha de abuso, problemáticas de salud mental, etc.).También se mantiene la vigencia operativa del Programa de Apoyo Nutricional con la entrega de leche entera fortificada.Por otra parte, y en este contexto de Pandemia, se garantiza la atención de pacientes confirmados o sospechosos de Covid-19. La logística se da de manera presencial, y el seguimiento virtual o presencial, según corresponda hasta el alta. Además, se trabaja con las instituciones educativas la estrategia escolar para el cuidado de la presencialidad, articulando diferentes acciones como el otorgamiento de turnos para evaluación de estudiantes, docentes y no docentes sintomáticos, indicación de aislamiento, y certificaciones, entre otros.Uno de los puntos salientes en la atención pediátrica en efectores entrerrianos es la implementación del Programa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (Irab) que se desarrolla de junio a agosto como estrategia de atención diferenciada y priorizada de niños y niñas menores de seis años con patologías respiratorias, en todos los efectores de salud, con seguimiento de los casos hasta su resolución.Además de la atención habitual en los efectores de primer nivel, con el objetivo de reforzar esta estrategia, algunos servicios cuentan con refuerzo de recursos humanos y otros se reorganizaron para responder a esta demanda.En este contexto, los días y horarios establecidos para la atención en algunos efectores que prestan servicio a niños, niñas y adolescentes son:En, en el hospital Delicia Concepción Masvernat, la atención diferenciada de menores de 6 años es de 6 a 22. Por su parte, en el hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, es en ese mismo horario.Por último, en el hospital Centenario de, para menores de 15 años se realiza atención Irab o por sospecha de Covid las 24 horas.A su vez,En ese sentido, en, se han organizado por efector con días y horarios determinados para los turnos, en los CRR Gerardo Domagk y Ramón Carrillo, y en los centros de salud Arturo Umberto Illia, Cecilia Grierson, y Selig Golding.En tanto,, se iniciará próximamente en San Benito, y ya se lleva adelante la estrategia en Colonia Avellaneda y Oro Verde.Cabe destacar que en el hospital San Roque de la capital entrerriana, se realiza en menores de 15 años, con turnos programados, y en el hospital De La Baxada, los turnos se programan para bebés mayores de 6 meses y niños, niñas y adolescentes hasta 15 años.Es importante continuar con los cuidados que se vienen difundiendo en este contexto de Pandemia por Coronavirus:-Mantener el distanciamiento social (de dos metros).-Usar el tapaboca cubriendo la nariz, boca y mentón.-Higienizar las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol.-No compartir elementos personales (botellas, vasos, útiles escolares).Ante la presencia de alguno de los siguientes síntomas: fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar (sentir que le falta el aire), dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares o corporales, fatiga, vómitos o diarrea, congestión nasal o mocos, o alteraciones recientes del gusto o el olfato, es esencial consultar al médico, aún con síntomas leves o de corta duración,Asimismo, no concurrir a la escuela, a actividades deportivas u otras reuniones o actividades extraescolares. Por otra parte, dar aviso inmediatamente a la institución educativa para que se active el protocolo correspondiente para cuidarnos entre todos.Si el niño, niña o adolescentes estuvo en las últimas 48 horas con alguien que presenta síntomas de Covid debe cumplir aislamiento hasta que el caso sea descartado y, si se confirma, continuar con el aislamiento durante el tiempo indicado.En tanto, ante la presencia de síntomas leves consultar lo antes posible, preferentemente a su médico de cabecera del sector público o privado. Si el profesional de la salud considera que es un caso sospechoso de Covid, existen circuitos preestablecidos para acceder al testeo correspondiente en forma programada a la brevedad.Por último, ante síntomas de mayor importancia como compromiso del estado general, dificultad para respirar, dificultad para alimentarse, decaimiento marcado, consultar rápidamente a la guardia más cercana, sobre todo en aquellos niños pequeños (menores de 1 año), con patologías crónicas, bajo peso, antecedentes de prematurez, etc., ya que estas situaciones son factores de riesgo para padecer cuadros de mayor gravedad.