El ex juez Oyarbide está internado con neumonía bilateral por coronavirus

El ex magistrado se encuentra alojado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), ubicado en el barrio porteño de Recoleta.



Ante su cuadro de neumonía bilateral, los médicos evaluaban si Oyarbide necesita asistencia respiratoria.



El reconocido ex juez, jubilado en 2016, cumplió 70 años el pasado 22 de junio: según trascendió, realizó un festejo con amigos durante un almuerzo.



Allegados al ex magistrado barajaron la posibilidad de que Oyarbide haya contraído el virus Sars-Cov-2 durante esa comida.



La neumonía bilateral es una afección del sistema respiratorio que ataca a los dos pulmones: en sus variantes graves puede precisar la internación e incluso puede ocasionar la muerte del paciente.



La inflamación de los pulmones provocada en este caso por el virus Sars-Cov-2 hace que los alvéolos se llenen de pus y líquido, lo que provoca dolor a la hora de respirar y limita la absorción de oxígeno. Esta afección es una de las complicaciones que presentan los pacientes contagiados con coronavirus.



