La mamá de Guadalupe descartó pista que dio playero de una estación de servicios

"Ella no habría dicho nunca ´soy famosa´ porque su habla no es la mejor", dijo Yamila en conferencia de prensa.



Además, la madre de la pequeña, dijo que "Guada no habla perfectamente porque con el tema de la pandemia no se reforzó el jardín de 4 y 5 años, y entonces todavía no vocaliza del todo bien".



El playero Jorge Páez dijo en varios medios de comunicación que el pasado miércoles a la tarde llegó a la estación de servicio un auto con un hombre de unos 30 años y una niña muy parecida a Guadalupe, y que la nena le había dicho "soy famosa".



Yamila dijo también que su hija tiene algunas marcas como un diente partido, una mancha en el costado izquierdo de la cara y además mucho vello, fácil de identificarla.



Otra de las pistas que Yamila descartó es una que surgió en una zapatería de Santiago del Estero en la que una nena parecida a Guadalupe había hablado de su hermano y lo había llamado por su nombre, "Benjamín".



Sin embargo, Yamila comentó que si bien es ese el nombre del hermano, "Guada no se refiere a él así".



La madre de la niña estuvo acompañada durante la conferencia de prensa que se hizo en un hotel de Potrero de los Funes por Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, quien a partir de ahora colabora con la familia.



En tanto, este viernes, el Dique Pasos de Las Carretas, ubicado a unos 50 kilómetros de la ciudad de San Luis, y también una localidad cercana a la capital provincial, fueron escenario de nuevos rastrillajes en el marco de la búsqueda de Guadalupe.



Así lo confirmó este viernes por la mañana, el jefe de Relaciones Policiales, Lucas Chacón, quien además confirmó los allanamientos realizados en la provincia de Mendoza.



"Ayer se recepcionaron nuevas declaraciones a ciudadanos que aportaron nuevos datos. El miércoles se realizaron allanamientos en los departamentos de Godoy Cruz y Luján de Cuyo de Mendoza, pero no tenemos mayor detalles", comentó Chacón.



Y al ser consultado sobre un cabello encontrado días atrás en un allanamiento, el vocero policial dijo: "Sobre la pericia del cabello aún no fue entregado el informe. En cuanto a la excavación en una casa del barrio 544 Viviendas se realizó por un llamado y no se descartó nada".



Ayer Susana Trimarco se reunió con la madre y la abuela de Guadalupe en San Luis y este viernes se iba a reunir con el juez de la causa, Ariel Parrillis.



Si bien la hipótesis sobre la posible trata de personas fue aportada por Trimarco, este viernes trascendió en la prensa local, que el juez preparaba el expediente para que pueda haber una competencia compartida con el fuero federal.



NA