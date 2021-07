El influencer Santiago Maratea denunció que le quisieron robar $25 millones

Santiago Maratea denunció que le intentaron robar 25 millones de pesos correspondientes a una colecta solidaria que tiene como objetivo comprar una casa y convertirla en una fundación que ayude a las infancias trans.Según explicó el influencer a través de sus redes sociales, le intentaron clonar la cuenta de Mercado Pago y, al abrirla, se encontró con que estaba vacía y sin un solo peso. Tras hacer averiguaciones, logró recuperar la recaudación completa."Resulta que entro a la cuenta, que tenía 25 millones, y estaba en cero. Nos ponemos a averiguar en el momento y lo solucionamos todo. Básicamente lo que pasó es que nos quisieron clonar la cuenta o algo así y Mercado Pago se dio cuenta", explicó en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, y destacó: "Ya tenemos toda la plata de nuevo".Luego, continuó: "¿Se entiende que hay gente de mierda que intentó hacer algo para sacarnos la plata? Claro, como estoy tardando en juntarla, les doy tiempo de pensar estrategias para frenarme, pero no van a poder".Además, dejó en evidencia que conoce al responsable de haber intentado hackear la billetera virtual: “No lo voy a decir (el nombre), pero a esa persona, primero qué sucia que sos, y segundo, lo más peligroso que nos puede pasar como país es que vos tengas poder, porque así te comportás. Haciendo cosas sucias para tener más poder”.“Por suerte no pasó, Mercado Pago se dio cuenta y quedaste como un gil", cerró.Sin embargo, la participación del público en esta causa no es similar a las anteriores. Es que, pese a que ya recaudó 25 de los 32 millones de pesos necesarios, el ritmo de donación es mucho más lento en comparación a otras campañas.En ese sentido, el influencer no ocultó su descontento en sus redes sociales hace algunos días: “Una persona con mucho amor me dijo ‘Santi, lo vas a lograr. Por ahí en más tiempo, pero lo vas a lograr. Yo ya sé que lo voy a lograr, pero el tiempo no es cosa menor”.