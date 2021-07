Trabajadores de Sanidad acataron la conciliación pero seguirán con asambleas

El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por el término de 15 días en el conflicto que el gremio de la sanidad mantiene con los empresarios de los establecimientos de salud privados.Vale recordar que el sindicato había anunciado un paro de cuatro horas por turno para este jueves y viernes, el cual debió quedar en suspenso, ya que se decidió acatar lo dictado por el organismo nacional.“Estamos muy disconformes con la conciliación obligatoria que dictaron. Venimos de hace un mes reclamando por los salarios de los trabajadores que están desde el inicio de la pandemia exponiendo sus vidas, y al día de hoy no tenemos respuestas”, afirmó a, Mariela Ponce, secretaria general de ATSA Entre Ríos.Tras ello, aclaró que acataron la conciliación “pero vamos a seguir con asambleas permanentes”. En horas del mediodía, el gremio se manifestó frente a la sede de la Asociación de Clínicas y Sanatorios en Paraná.“Queremos que se firmen las paritarias porque el trabajador de sanidad necesita un sueldo acorde a la inflación. Ya no podemos esperar más”, dijo finalmente Ponce.La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), a la cual pertenece el gremio entrerriano, reclama un 45% de suba salarial en cuatro tramos: 15% en julio, 15% en septiembre, 10% en octubre y 5% en enero de 2022.Ponce recordó que en lo que va del 2021 el sector no ha tenido recomposición salarial.El miércoles 7 de julio habrá una nueva audiencia entre las partes y desde el gremio esperan que se pueda llegar a un acuerdo con las cámaras empresarias.