Venció al covid y tras la internación festejó sus 83 años

Lidia María del Carmen Pereira, la abuela Pety como todos la conocen en la ciudad de Gualeguaychú, celebró con mucha alegría su cumpleaños número 83 luego de vencer al covid.



Hace unos días estuvo internada con neumonía bilateral en el Sanatorio Jeannot Sueyro, pero pudo reponerse, venciendo los temores y las consecuencias de la enfermedad.



“Yo pensé que no llegaba, pero Dios me dio fuerza y hoy estoy celebrando mi cumpleaños”, contó Pety madre de cuatro hijos, que sienten el orgullo por la gran fortaleza.



“Mi padre fue socio fundador del club Pueblo Nuevo y recuerdo que las primeras reuniones se realizaban en mi casa y allí se formó la primera comisión. Él era obrero del frigorífico y cuando llegaba de trabajar le dedicaba el tiempo a Pueblo Nuevo”, recordó con orgullo en diálogo con Radio Máxima.



La abuela relató que tristemente su sobrino “murió de covid y fue un golpe duro”; luego llegó la mala noticia de que estaba afectada por el virus, que le produjo una mala pasada.



Pero afortunadamente pudo superar la instancia de internación y ganarle al covid: “Yo venía tomando desde el año pasado Ivermectina, y estimo que esto me tiene que haber ayudado para que pueda estar con vida, más allá del contagio que tuve”.



“No entiendo cómo me pude haber contagiado, pero este bicho también me llegó a mí, pero pude superar ese momento”, destacó.



Este miércoles, Pety celebró sus 83 años con la presencia en “diferentes turnos” de sus hijos, nietos y bisnietos, y también recibió el afecto de su hija que vive en España desde hace muchos años. Además en los festejos se incluyó haberle ganado el partido más complicado al coronavirus.