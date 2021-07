Alertan que los adultos mayores deben tomar agua “como si fuera una medicación”

El médico gerontólogo, Daniel Solari, sostuvo que las temperaturas extremas “no son muy benévolas con los adultos mayores que pueden sufrir consecuencias graves, e incluso fatales”.



“En el caso del frío, no hay que escatimar abrigos”, aconsejó, al tiempo que reveló en declaraciones a Elonce TV que “desde 2020 hubo un cambio en cuanto a las patologías que más padecían”. Expresó que “anteriormente la gripe era lo más común, que solía complicarse con neumonía que, en el caso de las personas mayores, con ciertas complicaciones previas, podía ser fatal”.



Remarcó que con la vacunación temprana contra la gripe “han mermado muchísimo los cuadros respiratorios”, al tiempo que admitió que “a esto también ayudó mucho el aislamiento”.



Interrogado sobre la nutrición, sostuvo que “un paciente bien nutrido, hidratado, acobijado y con sus parámetros clínicos controlados tiene mucha más protección que aquel que no tiene esto”.



“Uno de los temas fundamentales es la hidratación. Con el envejecimiento perdemos la sensación de la sed. Entonces no se siente necesidad de tomar agua. En el invierno hay que insistir en la hidratación y hacerlo como una medicación para evitar la deshidratación”, enfatizó.



Solari recalcó que “hay un gran abuso de los ansiolíticos que en general no producen sueño, salvo en dosis muy altas que afectan mucho la estabilidad, los reflejos y el estado cognitivo”. Y alertó que “un altísimo porcentaje de fracturas de caderas se da en pacientes medicados con ansiolíticos”, dado que estos inconvenientes se producen cuando se levantan al baño durante las noches. Elonce.com