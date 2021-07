Directora departamental de escuela pide "sentido común" para ventilar las aulas

La Directora Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, Marta Landó, se refirió al polémico tema de las ventilaciones en los establecimientos educativos, en medio del frío que se registra en todo el paía: " Hay que ser criteriosos en cada escuela, teniendo en cuenta las temperaturas que estamos teniendo", expresó.



“Tenemos que usar sentido común para ventilar las aulas en los recreos, cuando no están los alumnos y los docentes y luego mantener algunos centímetros abierta alguna ventana, porque tenemos que ser conscientes del frío intenso que estamos atravesando por lo que debemos ser criteriosos”, expresó la profesora y ex titular del Consejo General de Educación.



Landó contó que “en la misma Dirección Departamental hablamos sobre lo dificultoso de poder trabajar con las ventanas abiertas, por el gran frío que hoy se registra".



Respecto a la modalidad de dictar las clases y la postura firme de los gremios de plantear la virtualidad, reiteró que "coincido con la postura del gobernador y del presidente del Consejo General de Educación, que la presencialidad es fundamental, porque son muchísimos los chicos que no tienen conexión como corresponde y no están respondiendo al sistema educativo, con el riesgo que los estemos perdiendo y que abandonen las escuelas, por lo tanto en esta compleja realidad social y económica es muy importante que los chicos estén en las escuelas aunque sea cada 15 días en sus burbujas".



También la funcionaria se refirió a la presencialidad de los docentes en las escuelas: “según nuestros registros y los controles realizados por los supervisores hay un 98% de presencialidad".



Por otra parte contó en diálogo con Radio Máxima que "estamos pidiendo a Desarrollo Social que se vuelva con la copa de leche a las escuelas, por la necesidad que tienen los alumnos de tomar algo caliente en las aulas".