Video: una mujer xenófoba discriminó a estudiante extranjera en un colectivo

"No te vas a recibir vos", Yo no tengo por qué pagarte los estudios", le grita una señora a una estudiante extranjera, que no hizo nada mas que tomarse un colectivo. pic.twitter.com/WEeDTCWynj — Anabela Tramontini ? (@anytramontini) June 30, 2021

Esa mujer se me acercó en la peatonal para preguntarme de dónde soy. Cuando le respondí España se quedó callada porque no me creía. Le dije otro país latinoamericano y ahí empezó. "Esto se llenó de indios como vos que vienen a sacarnos el trabajo". Es xenófoba y racista https://t.co/POKzgQjIIM — Almudena Munera (@almumunera) June 30, 2021

Lamentablemente son cotidianos los hechos de discriminación y xenofobia en todas partes, pero p. Al ver las imágenes, una periodista la reconoció y recordó un repudiable momento que le tocó vivir hace un tiempo con esa misma persona durante una cobertura en la peatonal del centro de Rosario.por la periodista Anabela Tombolini. La propia cronista detalla que el hecho que se observa en las imágenes ocurrió este miércoles en un colectivo de la la línea 112 N en Rosario, a las cuatro de la tarde.La insulta y entre otras cosas le dice que se vuelva a su país y por qué le tenía que pagar ella la universidad. Estos hechos de discriminación lo viven a diario”, describe Tramontini.En el video se observa quey le piden a la agresora que termine con sus agravios, pero la mujer redobla la apuesta y continúa con sus términos discriminatorios.Al ver las imágenes publicadas en Twitter,“Esa mujer se me acercó en la peatonal para preguntarme de dónde soy. Cuando le respondí de España se quedó callada porque no me creía. Le dije otro país latinoamericano y ahí empezó. «Esto se llenó de indios como vos que vienen a sacarnos el trabajo», relató Almudena.Almudena agregó que "yo estaba trabajando con el micrófono del canal y vino directa". Y cerró señalando que "es xenófoba y racista”.Fuente: Rosario3.