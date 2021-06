Vacunaron sin turno previo en Colonia Avellaneda: el viernes, nuevo operativo

Marcela Retamoso, directora del Centro de Salud de Colonia Avellaneda

El viernes nuevo operativo, para personas de 30 a 40 años

de 9 a 11

Consultas Covid y respiratorias

, en diálogo con, afirmó que este miércoles vacunaron a 300 personas sin factores de riesgo. “Vinieron desde muy temprano a hacer cola,: lo hicimos para que no tenga que esperar de más la gente que no pudo llegar a vacunarse”, aseveró.“SSe cercioró que la dirección sea de Colonia Avellaneda, que tengan domicilio en esta localidad y que sean de la franja etaria, además de que estén inscriptos en la página de Salud” detalló, asimismo.El operativo de vacunación se realizó en dos horas y media, indicó Retamoso.. Deberán concurrir. “Otorgaremos números de acuerdo a la cantidad de vacunas que tengamos”, agregó. Estimó que serían inoculadas el viernes, “de 300 a 350 personas”.”, manifestó.Una vez colocada la vacuna “lleva 21 días producir los anticuerpos, por lo que deben seguir cuidándose con barbijo, alcohol en gel y distancia. Es muy importante no compartir el mate y no juntarse con gente que no sea de la burbuja familiar habitual”, recomendó la profesional.La directora del Centro de Salud de Colonia Avellaneda resaltó queAgregó que “saben” que esto es “una calma transitoria, ya que estos fríos llevan a que aparezcan más infecciones”.