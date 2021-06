Manejas o Mensajeas: fuerte campaña de concientización en rutas cordobesas

Con el objetivo de prevenir accidentes viales por el uso del celular al conducir, el gobierno de la Provincia de Córdoba, inició una campaña de concientización con impactantes anuncios para que los conductores piensen dos veces antes de contestar una llamada o enviar un mensaje de texto.Vehículos destruidos a causa de un choque contra ‘postes’, los cuales fueron representados en los anuncios por los iconos de Facebook y WhatsApp, y ubicados en varios lugares de Córdoba para crear conciencia en los conductores acerca del riesgo que esto representa.Es muy común ver a las personas utilizando el celular mientras manejan, sin embargo, esta acción irresponsable ha sido la causa de cientos de accidentes, debido a que un descuido al volante puede causar una tragedia.Aunque parezca algo simple y que no representa ningún riesgo, revisar el celular o textear mientras se maneja es un distractor visual, debido a que se aleja la mirada del camino para poder revisarlo. También es un distractor cognitivo, pues se deja de poner atención al volante por estar pendiente de la respuesta que se dará al interlocutor.Además, distrae físicamente, pues se retiran las manos del volante para agarrar el celular. De igual manera, distrae auditivamente, pues el conductor se olvida de los sonidos de la calle por escuchar los de la conversación.Teniendo en cuenta lo que dice la Organización Mundial de la Salud, manejar y utilizar el celular al mismo tiempo aumenta hasta cuatro veces el riesgo de sufrir un accidente de graves consecuencias. Por tal razón se recomienda llevar el teléfono en modo silencio para no sentir la necesidad de responder y no usar el manos libres, ya que distrae de los sonidos de la calle.