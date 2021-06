Dejó su peluquería en Paraná y empezó de cero en Sevilla: la historia de Félix

Trabajo y pandemia

Félix Boero, es un entrerriano que vive desde el 2005 en Sevilla, España. El hombre, nació en Villaguay pero desde muy pequeño se mudó a Paraná donde transcurrió casi toda su vida. “Me fui a conocer nuevos horizontes”, expresó aBailarín de tango y peluquero, dejó en la capital entrerriana una sucursal que hoy en día “atiende mis hijos. Se formaron en Europa y volvieron a sus raíces”.Apasionado de la danza de parejas característica de Argentina, contó que en Sevilla continúa con su hobby. “Es un baile muy popular en todo el mundo y tiene sus encantos. Hasta el propio bailarín le gusta mirar a otras parejas”, dijo. Félix comentó que de poco van habilitando los salones y las clases.Félix, contó que arrancar de cero “no fue fácil”. Sin embargo, agregó que “llegue un sábado a Sevilla y el lunes ya estaba trabajando. Empecé dando clases en una academia. Con el tiempo, me puse mi propio local y fui creciendo y puse otra sucursal, pero finalmente me quedé con la mejor”.Con respecto a la pandemia, el entrerriano contó que es “igual a todos lados”. Sin embargo, remarcó que como están en verano “la gente pude salir”.“Cuando arrancó la pandemia, tuvimos un mes y medio de confinamiento. De a poco pudimos ir abriendo los locales y fueron agregando horas de trabajo. El Estado nos ayudó mucho con subsidios para poder sostenernos, porque en España si no trabajas, dos meses entras en quiebra”. Hoy en día, “estamos trabajando de manera normal”.Al ser consultado sobre el proceso de vacunación contra el covid, mencionó que “va estupendo. Las personas mayores a 30 ya están siendo incoculadas”.El entrerriano, relató que tuvo covid y que “no la pase muy bien. Estuve internado y un mes sin poder trabajar”. En tanto, su esposa “llevó re bien la enfermedad”.Sobre la economía de España, contó que “no hay inflación. Un sueldo normal es de 1.000 euros y con 200, sin derrochas, comes todo el mes”.Al finalizar, mencionó que ansían que pase la pandemia “para poder venir a Argentina” a visitar a sus seres queridos.