Solidaridad: le desvalijaron el taller y en horas, recibió ayuda de todo el país

Omar vive en Córdoba, y abrió su taller mecánico muy bien equipado. Pero a los 20 días cuando levantó la persiana como todas las mañanas sintió una enorme desilusión: le habían robado todo.Tras difundirse su historia, en las redes lanzaron una campaña de donación para ayudarlo a salir adelante. "Mucha gente me donó su dinero. A mi me da mucha vergüenza, porque lo que yo quería era recuperar mis herramientas que compré con tanto sacrificio”, contó emocionado a El Doce.Ladrones le desvalijaron el taller mecánico que inauguró hace 20 días en avenida Vélez Sarsfield al 4900, de la capital cordobesa. Durante años ahorró dinero y pidió prestado para cumplir su sueño, que rápidamente fue arrebatado por los ladrones.En la madrugada de este martes, rompieron una ventana para entrar y le robaron herramientas, lo que representa en dinero alrededor 400 mil pesos. Omar, el dueño del local, rompió en lágrimas en diálogo con El Doce.

Tras la viralización del video de sus declaraciones, la ayuda llegó en cuestión de horas. "Nunca me hubiera imaginado que hicieran algo por alguien que no conocen. Es algo increíble lo que hizo la gente por mi", indicó más aliviado el joven de 29 años."Mucha gente me donó su dinero. A mí me da mucha vergüenza, porque lo que yo quería era recuperar mis herramientas que compré con tanto sacrificio y algunas aún no empecé a pagar", agregó.Además, reveló que una mujer se presentó con la excusa de que le controlara el auto. Insistió para que Omar la atendiera y, al terminar el trabajo, la recompensa fue "realmente increíble". El joven reconoció que recibió un sobre con "moneda extranjera".Aún en shock, la víctima del robo contó que recibió llamados de todas partes de Argentina, hasta famosos se comunicaron con él para ayudarlo, entre ellos, El Dipy. "Me llamó como diez veces. Me dijo de todo. Fue muy solidario y puso a disposición todo para ayudarme".