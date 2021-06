Advierten que local gastronómico funciona como pub: video

Se conocieron imágenes sobre la realización de un baile en un local habilitado como patio gastronómico en la localidad de Federación. En el video puede verse a varios jóvenes ingresando al local, bailando, escuchando música a alto volumen e ingiriendo bebidas alcohólicas.Según reportóel local que funciona como pub -pero que estaría habilitado como patio gastronómico- sería propiedad de un funcionario nacional de la ciudad termal.

Consultado al jefe de la Departamental policial de Federación, Luis Pereyra, éste confirmó que el lugar está registrado como un local gastronómico. “La Policía controla las fiestas clandestinas, pero este es un lugar habilitado como local gastronómico, por lo cual, son otras las áreas las que deben controlar que se cumplan los protocolos y cantidad de personas que ingresa a esos espacios”, explicó el comisario en diálogo con“La Policía desarticula clandestinas, notificamos al propietario del lugar en el que se realiza el evento. Hacemos prevención par que no ocurran delitos”, remarcó el funcionario policial.Durante la entrevista, el comisario confirmó que el personal policial “ya había intervenido en fin de semanas anteriores en ese local porque se habían excedido en el horario, al igual que otros comercios”. “Pero las habilitaciones les corresponden a otras áreas específicas para eso”, se desligó al dejar entrever que en ese caso deberían ser los funcionarios municipales los que tendrían que haber clausurado ese evento.Cabe mencionar que el local es propiedad de un funcionario nacional que reside en Federación, pero hasta el momento no hay certezas si también es el responsable de ese comercio. Otro dato no menor, el local citado, está ubicado a 200 metros de la sede policial, reportó