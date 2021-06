Otro amanecer helado: cuándo las temperaturas se acercarán a los 20 grados

Video: "Blanqueó" la helada : videos de Paraná

Con temperaturas cercanas a cero grado, pero con sensaciones térmicas no tan bajas como las de ayer, producto del escaso viento, la provincia de Entre Ríos, como gran parte del centro del país atraviesa otro amanecer helado.que hoy el viento rotará al norte. “Empieza a ingresar aire un poco más templado comparado con el que tenemos ahora. Originará un ascenso de temperatura y hacia inicios del fin de semana tendremos marcas cercanas a los 20 grados”, adelantó. Así, el pronóstico anticipa, por ejemplo que el viernes la máxima será de unos 18 grados, mientras que las mínimas también serán bastante más altas: estarán entre los seis y 10 grados.Para todas las jornadas se anuncia cielo parcialmente nublado.En cuanto a los periodos fríos como los de esta semana, la especialista manifestó que “en todos los inviernos son normales. En algunos son más frecuentes y en otros menos”.“Si analizamos la tendencia de este invierno en particular, en la zona del litoral, no se ve ninguna tendencia anómala, es decir que habrá valores normales”, anticipó de cara a las próximas semanas. En cuanto a las lluvias, el invierno puede ser más seco que lo habitual.