"El día más frío": Cómo lo vivieron alumnos y docentes de escuela rural

La escuela rural Nº 93 de Los Cielitos está ubicada en San Benito sur, en el límite con María Luisa. "Está a unos seis kilómetros de San Benito.



Tenemos 50 alumnos, es una escuela pequeña y la mayoría de los chicos son de San Benito", comenzó relatando la docente.



Este martes se registró una mañana muy fría. "Fue terrible el frío. Llegamos a la escuela y las docentes decidimos acercarnos al campo aledaño a sacarnos una foto (para retratar esta fría jornada) porque se veía muy blanco todo, por la helada", indicó.



"Hoy se sintió mucho el frío, a pesar de que en la semana pasada hubo días muy fríos, pero el de hoy, se sintió muchísimo", mencionó.



Los alumnos "asisten a la escuela a pesar del frío, no son de faltar. Los padres los acercan a la escuela o van en transporte escolar".



"No hemos tenido chicos enfermos por el frío" agregó la docente.









En el mismo sentido confió: "Mis alumnos de nivel inicial (salas de 4 y 5 años) se levantan para ir a la escuela, no importa que haga frío, quieren asistir. Afortunadamente podemos tener la burbuja completa, así que los chicos asisten de lunes a viernes a nuestra escuela". En nivel inicial son diez alumnos.



A media mañana "desayunamos algo calentito, hacemos la merienda. A las 11 de la mañana salimos un rato al patio, es fundamental la necesidad que tienen de moverse, de correr", rememoró.



Este martes, en la institución "tuvimos el acto de Jura de la Bandera".



Martinoli mencionó que "en el campo hace frío, desde que llegamos hasta que nos vamos". No obstante, agregó que "los chicos están acostumbrados al frío y los docentes también".



"Hace trece años que estoy en esta escuela. Es una particularidad el acostumbrarnos a este clima", afirmó la docente. Elonce.com.