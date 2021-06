Gualeguaychú: Preocupa la prolongación del pico de casos de covid-19

Se realizó un nuevo encuentro semanal del Comité de Organización de Emergencia Sanitaria (COES) de la ciudad para evaluar la situación epidemiológica.



La reunión se desarrolló en el salón de la Caja de Jubilaciones Municipal entre distintas autoridades y especialistas de la salud. En la misma, el infectólogo Ignacio Bourlot destacó que “si bien la curva de casos es descendente en la provincia, no se refleja en Gualeguaychú y eso es preocupante”.



Además, especificó que la ocupación de camas moderadas y críticas es muy alta, “estamos en un momento donde es difícil conseguir camas, con una tasa global arriba del 85/90%”.



Y agregó que “si bien es muy dinámico, la curva de casos que no vemos descender no es favorable. La última semana se visualizó un promedio de 93 casos por día”.



A su vez, alertó que “hemos superado la semana epidemiológica pico de mayo, y si bien en la provincia ha bajado el promedio de casos diarios aun no lo vemos en nuestro departamento y son valores muy altos, más teniendo en cuenta la base de ocupación de camas que también es elevada”.



De igual manera, aseguró que el Rt es menor a 1 y que se avanza positivamente en la vacunación de los grupos etarios de entre 30 y 40 años, que son los que mayor cantidad de casos positivos han sumado.



Finalmente, se insistió una vez más a toda la población a realizar un esfuerzo compartido, prestando atención al cumplimiento de los protocolos sanitarios y de las medidas de higiene fundamentalmente en las actividades de esparcimiento y reuniones sociales, que es dónde se suelen descuidar los cuidados y propagar los contagios.