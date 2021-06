Córdoba "retomó las cirugías ambulatorias" al bajar ocupación de camas críticas

La ocupación de camas de pacientes Covid-19 fue hoy del 63,4%, el más bajo de todo el mes, luego de haber alcanzado un pico de 87,9% el domingo 13 de junio pasado y la tendencia es a la baja.



Pero continuarán suspendidas aquellas cirugías que requieran "salas de cuidados intensivos UCI o UTI o que potencialmente puedan llegar a requerir una unidad de cuidados críticos y necesiten anestesia general", detalló el Ministerio.



Exceptuó de este caso a las operaciones oncológicas, cardiovasculares, procedimientos quirúrgicos menores, cirugías ambulatorias que no requieran internación y "aquellas que por razones médicas no sea aconsejable prorrogar", agrega.



Asimismo, se mantienen los turnos programados para Clínica Médica, Ginecología, Obstetricia, Pediatría, Cirugía y Traumatología General, mientras que se suspenderá el otorgamiento de turnos programados para consultas presenciales del resto de las especialidades médicas.



Se sostienen, en tanto, las consultas espontáneas relacionadas con el tratamiento y los controles de pacientes con problemas de salud que no puedan discontinuar su cuidado. Además, se activará en su totalidad la agenda de los turnos mediante la modalidad de Teleconsulta.



Las restricciones que rigen en el territorio provincial, sumado al avance en la campaña de vacunación, incidieron en la baja de los nuevos contagios, y así las camas críticas también comenzaron a disminuir en su demanda.



Desde el 26 de mayo (60,7%) que el porcentaje de ocupación de camas no registraba los niveles al que está hoy, por lo que, de continuar esta semana la tendencia a la baja, el próximo viernes podría haber flexibilización de algunas actividades.



Mientras tanto, el Gobierno provincial gestiona la compra de un millón de vacunas Convidecia, producida por la firma chino-canadiense CanSino Biologics, que ya cuenta con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Télam.