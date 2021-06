Apartaron del cargo a funcionario acusado de "violencia laboral, acoso y abuso"

Foto: Pintos, fue separado de su cargo en Defensa Civil Crédito: El Día

ATM presentó una denuncia ante la Secretaría de Gobierno por supuestos casos de violencia laboral, acoso y abuso por parte del funcionario responsable de Defensa Civil, Néstor Pintos, contra sus compañeras y compañeros de trabajo.



Este lunes, la denuncia tomó estado público tras el pedido de los concejales de Juntos por el Cambio al Municipio acerca de qué medidas se tomaron a raíz de la grave acusación.



Según confirmaron desde el Municipio, Néstor Pintos fue apartado de su cargo el mismo día que se recibió la denuncia contra él. Su cargo será ocupado por una mujer, Ana Puccio, quien se desempeñaba como empleada de Seguridad e Higiene y conformaba parte de Defensa Civil, y ahora será la encargada de comandarla.



Acerca de las denuncias, la encargada del área de Género y Diversidad Sexual Belén Biré confirmó que al recibirse la misma intervino el "Órgano de aplicación del protocolo para casos de violencia y discriminación por razones de Género", que depende de la Dirección del Personal.



"Las medidas que se toman están pensadas en que las denunciantes mantengan su estabilidad laboral, que se preserve en el marco de un cuidado integral y un seguimiento de cómo están y cómo viene su situación, y se pone a disposición unos días de licencia si así lo necesitaran", explicó Biré.



Aseguró que "así se actuó desde el primer día, todas las estrategias e intervenciones que se pensaron están enmarcadas en el objetivo del cuidado de las mujeres que hagan la denuncia. Las mujeres van a ese espacio porque saben que se las escucha", y reafirmó que "las que se han acercado desde que está el órgano han encontrado una respuesta, se procura de que nada interrumpa la situación laboral de la mujer, como área estamos pendiente de eso".



Con respecto a la aseveración en la denuncia que marcó Cambiemos en su comunicado, acerca de que "muchas de las víctimas no habrían encontrado otro camino que la renuncia a su trabajo o bien el pedido del pase a otras áreas", la funcionaria respondió que "no hubo mujeres que hayan tenido que cambiar su lugar de trabajo por esto, y desconozco que haya habido denuncias antes; a partir de la denuncia en el órgano se actuó desde el principio, después cambiemos aprovecha con oportunismo político, si vos les preguntás cómo funciona el órgano no te sabrían que decir ni tienen conocimiento, nunca jamás participaron de una capacitación de Ley Micaela; mediatizaron esto cuándo ni siquiera saben si las mujeres que denuncian están conformes con que esto se haya hecho público, que es lo que nosotros siempre intentamos preservar por el cuidado de las mujeres y de nadie más", aseveró.



Finalmente, Biré postuló que "nosotros como gestión contamos con una herramienta que da respuestas concretas a una situación de violencia de género, las mujeres tienen un lugar dónde denunciar, con personal designado específicamente para eso y con una decisión política de que funcione, por eso empiezan a aparecer mujeres que se animan a denunciar", y concluyó que "es un órgano que es un ejemplo en toda la provincia, que no funciona de manera aislada, sino en conjunto con la Ley Micaela, con el proyecto de masculinidades, con el cupo laboral trans, y un montón de políticas que caminan todas juntas para dar respuesta". (Fuente: El Día)