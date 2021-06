En los últimos siete días los contagios de covid crecieron en 20 provincias

Sociedad Reportaron diez fallecimientos asociados a coronavirus en la provincia

El promedio de nuevos contagios diarios de coronavirus en el país creció casi 11% en los últimos siete días, respecto de la semana anterior, y genera preocupación entre las autoridades sanitarias. Si bien la ocupación de camas de terapia intensiva sigue en baja, que 20 de las 24 jurisdicciones registren alzas en la media de casos deja al descubierto que la segunda ola no pasó. Además, hay alerta por la variante Delta que podría generar una tercera ola.Si bien no es la única en esta situación, la provincia de Buenos Aires mostró preocupación por el quiebre en la tendencia a la baja de semanas anteriores.Fue el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien remarcó que en los últimos cuatro días hubo una suba persistente en la cantidad de casos “en todo el país”, pero pidió esperar para determinar si se trata de un brote puntual o si se aproxima una tercera ola.Según se desprende de los datos del Ministerio de Salud de la Nación, son 20 las jurisdicciones con crecimiento de casos., en donde el promedio pasó de 239 a 480 en la comparación de las últimas dos semanas, es decir que se incrementó un 100,8%. Le sigue Tucumán, con una suba del 93,5% (de 565 a 1093); Catamarca, 30,2% (de 261 a 340); Misiones, 26,5% (de 151 a 191), y Tierra del Fuego, 21% (de 38 a 46).En tanto quefueron Formosa, donde se redujo -15.3%, al pasar de 474 a 411; San Juan, -6.8%, de 453 a 424; Río Negro, -6.3%, de 288 a 271, y Córdoba, -2,6%, de 2578 a 2512.En el promedio de muertes diarias sucede algo similar. Mientras que el 21 de junio fallecían en la Argentina 496 personas cada 24 horas, este lunes esa cifra se elevó a 522. Subió en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Cruz y Tucumán. En las 13 restantes o no registró modificaciones o se redujo.Como contrapartida, la ocupación de camas de terapia intensiva fue este lunes la más baja de los últimos 24 días, con 6869 pacientes críticos internados con diagnóstico de coronavirus positivo, dándole un poco de aire al más que estresado sistema de salud.