Hermana de víctima de incendio: "Ya antes le habían incendiado una casa de ella"

Cuatro niños (tres niñas y un niño) y su madre de 32 años se encuentran internados tras un incendio que se produjo en horas de la madrugada del viernes pasado, en una vivienda de calle Ituzangó al 620, de la capital entrerriana

"Recibía amenazas de sus dos ex parejas", dijo hermana de Lescano

Verónica Xiomara Lescano es una de las hermanas mayores de la mujer que se encuentra peleando por su vida tras el penoso hecho

. Trascendió que la mujer activó el botón antipánico que le habían entregado porque era víctima de violencia de género.Luego de evaluar las condiciones de Salud de Verónica Lescano, la mujer fue trasladada a un centro especializado en Capital Federal yque "se iniciaron todas las tareas investigativas teniendo conocimiento del contexto de violencia de género en que este hecho se produjo. Se empezó a investigar como tentativa de homicidio. Por eso intervino la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos".Asimismo, confirmó que "Bomberos adelantó un informe que pudo constatar que el incendio se produjo en el interior de la vivienda, pero lindante a la única puerta de ingreso. El sistema eléctrico no tuvo fallas, pero el informe preliminar no pudo determinar si fue intencional o accidental", explicó el funcionario judicial, quien acotó que aguardan un informe de la División Criminalística de la Policía que definirá la situación.. Manifestó a el programaque la mujer ha sufrido "reiterados hechos de violencia".Rememoró que Verónica Lescano "siempre le decía" a su hermana: "Me voy a los Tribunales" acotando que "se iba, me dejaba a alguno de los chicos y ella se llevaba a los otros". Dijo que "era reiterada" su ida a Tribunales.La hermana de la mujer que fue víctima junto a sus hijos, del incendio que se investiga si fue accidental o intencional, aportó: "Al consultarle sobre quién cree, en caso de que haya sido intencional el hecho, el o los responsables, consideró: ". No sé?".

Un 'pucho' no le va a encender la casa

"Me contó que (su ex pareja) los amenazaba a los dos más grandes de sus hijos"

Verónica Lescano y sus hijos vivieron con su hermana. Al ser consultada porqué se fue del lugar, Verónica Xiomara Lescano contó que. ¡Cómo va a venir acá, si tenía restricción hacia ella!"., acá no la molestaba nadie", puso relevancia su hermana, entendiendo que, si se quedaba con ella, nada de la situación que se está viviendo, hubiera ocurrido.Se había conocido que en el lugar del siniestro se levantaron colillas de cigarrillos.opinó la hermana de Verónica, conjeturando que "fue intencional, le prendieron fuego". La mujer dijo que cuando la víctima del hecho vivía con ella "acá, no fumaba".A su vez, aportó quede la madre de los cuatro chicos. "Él (en referencia a la pareja de Lescano), le incendió el primer rancho, lo hizo con los parientes. Tenía restricción hacia mi hermana"."Este es el segundo ·incendio" que sufre su hermana, volvió a insistir. "En el anterior, no había nadie en la casa, pero sí le incendiaron todo lo que tenía dentro", acotó.Expresó que su hermana "no era de contarle mucho" lo que sucedía en su vida privada. "Lo que sí me contó era que (, le decía que les iba a hacer una cosa u otra. Eso sí me contó".