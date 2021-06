El sector gastronómico de Santa Fe exige la extensión del horario

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe y el gremio que agrupa a los trabajadores afirmaron a través de un comunicado que es insostenible mantener los negocios sin la posibilidad de extensión de los horarios. Los empresarios y trabajadores reclaman mayores precisiones y la oportunidad de extender las horas de trabajo.



Desde el pasado 31 de mayo los bares y restaurantes de la ciudad están habilitados para trabajar hasta las 19 horas y con un 30% de su capacidad. A través del documento titulado bajo el reclamo ¡Queremos trabajar!, los empresarios y gremialistas del sector reclaman la extensión del horario de cierre de la actividad. La misiva recalca que la no apertura de la actividad después de las 20 es el golpe final al sector que ya suma numerosos establecimientos cerrados y la pérdida de puestos de trabajo.



"Desde marzo de 2020 la gastronomía no trabaja con normalidad, con continuas restricciones, con capacidad reducida y horarios limitados. Son 15 meses de trabajo que sólo permiten generar deudas. Los bares y restaurantes, en el mejor momento, han trabajado con el 50% de capacidad y hasta las 2 de la mañana, luego trabajaron al 30% y con horarios de cierre que oscilaron entre las 19 y las 23 horas", describe el mensaje sobre la realidad que atraviesa el rubro desde que comenzó la pandemia de coronavirus.



Los firmantes dejan en claro que el límite en el horario impuesto por la provincia no es el único impedimento para la actividad y señalan que la falta de organización impide la posibilidad de planificar la cantidad de materia prima que necesitarán. "Debido a que las medidas se anuncian sin anticipación, antes bien al minuto final de cada inicio de fin de semana que es sabido representa la mayor posibilidad de trabajo", sostiene el documento.



La inversión que el sector realizó para continuar con la actividad fue otro de los aspectos que los empresarios apuntaron. "Hay establecimientos que han reacondicionado espacios, modificado su infraestructura y adquirido equipos de calefacción que funcionan en lugares ventilados con el fin de cumplir todo lo exigido por el protocolo".



"Queremos trabajar, todos somos esenciales si de eso dependen miles de puestos de trabajo, respetamos los protocolos y no queremos sumar más negocios a la lista de los cerrados", finalizó el comunicado.



Fuente: Aires de Santa Fe