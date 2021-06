Cuáles son las series y películas que abandonan Netflix en julio

Mes a mes Netflix renueva su catálogo. La cada vez más poblada oferta de plataformas hace que muchos filmes y series vayan a parar a las empresas productoras, dueña de sus derechos que ahora poseen sus propias apps de streaming. Es por eso que Netflix decide apostar, cada vez más, por títulos originales mientras ve como clásicos como: "Indiana Jones y los cazadores del arca perdida" o "Hannibal" deben abandonar su catálogo.



A continuación la lista completa de los títulos que se irán de la plataforma.



Guerra Mundial Z

La teoría del todo

Fragmentado

Francotirador

E.T El Extraterrestre

Fiebre de sábado por la noche

Indiana Jones y los cazadores del arca perdida

Un detective suelto en Hollywood

Loca academia de policía

La Bruja

Leyendas de Pasión

Los enredos de Cupido

Michael: tan solo un ángel

Más allá de los sueños

El diario de Bridget Jones

Amores, enredos y una boda

El plan perfecto

Transformers

Regreso del Todopoderoso

La saga de Jason Bourne

Hellboy

Hotel para perros

La Ciudad de las Tormentas

Una historia diferente

Todo un parto

El juego de la fortuna

12 Monos

Robo en las alturas

Battleship: Batalla naval

Jack el cazagigantes

Drácula, la historia jamás contada

Transformers: la era de la extinción

Inquebrantable

Contador de Auschwitz

Hannibal

One Punch Man

Julius Jr.

Un lugar en Silencio

American Assassin

Cómo sobrevivir a mi ex

El ocaso de la luz

Mara

Mamma Mia: Vamos otra vez

La Invitación

Verano del 92

Tirador