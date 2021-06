Replican en Paraná la campaña "Una dosis de identidad" en busca de más nietos

Abuelas de Plaza de Mayo lanzó laque convoca a postear en redes sociales fotos de personas que se hayan vacunado contra el coronavirus -en el rango etario de los 40 años- a fin de encontrar más nietos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.Bajo el hastag, la organización convoca a "postear fotos de recién vacunados (o no tan recién) con el texto: ´Si te estás vacunando en estos días, y naciste entre 1975 y 1980, podés ser uno de los nietos o nietas que buscamos"., explicó ael titular del organismo, Marcelo Boyckens.“Esas personas que duden de su identidad y actualmente estén siendo llamadas a vacunar, este también es un momento para reflexionar, dar ese pasito y acercarse a aquellos que los estamos buscando”, encomendó el director del Registro Único de la Verdad.Las vías de contacto para comunicarse son abuelas.org.ar / entrerios.gov.ar/ruv / o el (0343) 4234310.En la oportunidad, Boyckens indicó que, debido a la pandemia por coronavirus, “hubo una retracción en la cantidad de identificaciones de personas que dudan de su identidad, porque no se han hecho extracciones de sangre”. “Muchas personas se acercaron, siguieron el nivel de consultas, pero se ha podido avanzar en la comparación de los datos genéticos de las personas que dudas sobre su identidad porque por la pandemia no ha habido extracciones de sangre por parte del Banco Nacional de Datos Genéticos”, explicó al dar cuenta que “fueron 500 personas las apropiadas de su identidad durante la última dictadura militar y son 130 los que recuperaron su identidad desde el ´75 hasta nuestros días”.