Un joven denunció pintadas contra su automóvil y apuntó a una ex pareja que le mando un particular “regalo”. Un joven de 19 años se despertó en la mañana del domingo y se llevó una desagradable sorpresa al ver que su auto había sido vandalizado, con grandes pintadas en aerosol de color rojo, en las que le reclaman asumir una presunta responsabilidad paterna: "Hacete cargo", dice la pintada.El llamativo episodio ocurrió en Chacra XIII de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. El joven denuncio el caso en una comisaría y vinculó el "escrache" a un precedente cercano. La semana anterior una joven ex pareja le había enviado como regalo una taza que decía: "Hacete cargo de la bendi", publicóEl vehículo presentada grandes pintadas en aerosol de color rojo, en las que le reclaman asumir una presunta responsabilidad paterna.Ante ello el joven radicó la denuncia ante la comisaría Quinta por “daños” apuntando a una joven ex pareja, vinculándola a partir de que hace exactamente una semana le envió un sugestivo regalo a su domicilio.Personal policial trabaja en el relevamiento de testigos y cámaras de seguridad de la zona. Hasta el momento no se conoció la identidad ni del denunciante, ni la ex a quien el joven apuntó en sus declaraciones.