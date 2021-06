Video: docente jubilada montó un aula en su casa y le da clases a su nieta

Cristina Sánchez es maestra jubilada, y si bien ama la docencia, nunca imaginó que su vuelta al aula sería por la necesidad de apoyar a Hilén, su nieta de 5 años, sin clases por la pandemia.Esta improvisada pero eficiente aula tiene lugar en la galería de una casa ubicada en la zona rural de La Paz.Su hija Yemina decidió compartir algunos de esos momentos en redes sociales, logrando una repercusión impensada a nivel nacional.“Mamá fue docente 30 años y se jubiló muy joven”, comenta en diálogo con El Entre Ríos.Entre las burbujas que se alternan, la suspensión de clases, las huelgas docentes y la virtualidad, desde el 14 de mayo su hija no va al jardín, donde espera regresar este lunes. Esta falta de escolaridad se suma a lo ocurrido en 2020, donde no pudo cursar Sala de 4.“Vivimos a 50 metros de mamá y todos los días va a su casa. Comenzó a ir con un papel y un lápiz a pedirle que quería escribir palabras y a preguntarle cómo se llamaban las cosas”.La abuela-docente empezó a buscar el abecedario y algunos videos didácticos. Tiene una galería vidreada con una salamandra donde preparó un aula en la que no faltan un mástil, un pizarrón, láminas y una computadora.

Allí, cada mañana aprovechan los rayos del sol para cantarle a la bandera y compartir la merienda, entre letras y números que preparan a Hilén para su 1° grado.“No importa cómo está el clima o si se levantó con dolor de panza; ella lo tomó muy en serio, dice ‘mi seño me está esperando’, toma sus cosas y se va caminando solita”, dice Yemina. Fuente: El Entre Ríos