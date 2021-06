Proponen término “transhomicidio” para visibilizar crímenes contra varones trans

Con el agregado de este término se busca visibilizar los crímenes de odio y las violencias contra las masculinidades trans como las que están detrás de las desapariciones de Santiago Cancinos -cuyos restos fueron identificados tras cuatro años de búsqueda- y Tehuel De la Torre, del que nada se sabe hace más de tres meses.



"Desde hace 6 años la comunidad travesti trans en el país decidió utilizar los 28 de junio no como un día de festejo, sino de reclamo y de lucha para visibilizar la desaparición de los cuerpos travestis que son brutalmente asesinados en manos de quienes dicen querernos, como pasó con nuestra compañera Diana Sacayán cuya muerte fue juzgada como travesticidio", dijo a Télam la activista fueguina y fundadora de la organización De Igual a Igual, Ema Bejarano.



"Basta de travesticidios", "Basta de transfemicidios", "Basta de transhomicidios" y "Aparición con vida de Tehuel Ya", son las principales consignas del acto que se realizará mañana a las 17 en el Congreso y al que están convocando 36 organizaciones de la diversidad sexual.



En diálogo con Télam, el activista trans y referente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) Say Sacayán explicó que el cambio de denominación de la marcha se produjo "teniendo en cuenta los diferentes casos que fueron saliendo a la luz como el de Santiago Cancinos y después la desaparición de Tehuel".



"Estos casos nos ponen alerta sobre cómo las masculinidades trans somos parte de la misma estadística de maltrato, del mismo transodio que nos deja sin hogar a temprana edad y nos somete a todo tipo de violencias físicas -como las violaciones correctivas que denunció el compañero Lucas de Tucumán- pero también las violencias simbólicas de la discriminación, el rechazo, la invisibilización y el desprecio, como si no fuéramos personas que merecemos un trato digno", resaltó el hermano de la referente trans Diana Sacayán asesinada en 2015.



Por otro lado, el activista destacó que la reivindicación del término "transhomicidio" tiene "un carácter simbólico-político", que busca "poner en debate el tratamiento de las causas judiciales iniciadas por las muertes de las transmasculinidades" o las violencias ejercidas contra ellas, que deben ser objeto de "un tratamiento específico" en función de sus particularidades y "con perspectiva de género".



En ese sentido, Sacayán aseguró que "hay una invisibilización del varón trans" incluso en relación a otros grupos del colectivo de la diversidad o de las mismas feminidades trans.



A su turno, la directora de la Asociación Siete Colores Diversidad, Daniela Ruiz destacó que "para nosotros y nosotras es sumamente importante poder ponerle un nombre a las violencias estructurales impuestas por el patriarcado, que es cisexista, blanco y heteronormativo".



"Desde nuestra historicidad travesti, desde la historicidad política, social y cultural que venimos recreando, nos permitimos construir con nuestros hermanos, visibilizar sus realidades y pedir con ellos una justicia que sea con todos, todas y todes", resaltó.



Estas nuevas reivindicaciones se suman a las históricas del movimiento travesti trans, que han convocado cada año a marchar durante el 28J.



"Salimos a la calle porque muchos compañeros y compañeras trans se encuentran en un sistema de violencia estructural y la pandemia ha golpeado fuertemente a nuestra comunidad", aseguró la activista.



"Además, queremos preguntar qué pasa con la desaparición de Tehuel de la Torre y el transhomicidio de Santiago Cancino; pero también reclamar políticas públicas reales y concretas y a largo plazo, que rompan con el cisexismo porque por más que tengamos el cupo trans, si no llega a las compañeras que están en situación de prostitución junto con una reparación histórica por tantas décadas de violencia institucional, no será suficiente", añadió.



Tehuel De la Torre fue visto por última vez el 11 de marzo pasado cuando se dirigía a la casa de un hombre en la localidad de Alejandro Korn que le había prometido un trabajo de mozo.



La fiscal Karina Guyot, quien lleva la causa, ordenó la detención de dos sospechosos, Luis Alberto Ramos (37) y Oscar Alfredo Montes (46), un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual.



Según pudo establecer la fiscal tras el análisis de distintas prueba, ambos hombres estuvieron con Tehuel, momento que quedó registrado en una fotografía.



Hasta ahora se realizaron distintas diligencias para hallar los restos del joven que dieron resultados negativos.



Por otra parte, Santiago Cancino estaba desaparecido desde 2017, cuando tenía 14 años, y sus restos fueron hallados en Salta, su provincia natal, el jueves 3 de junio.



El fiscal Santiago López Soto confirmó en conferencia de prensa que los restos hallados en la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 12,5, pasando el puente del río Wierna, en la localidad de Vaqueros, eran del adolescente.



Los investigadores se encuentran realizando distintos trabajos para poder identificar la fecha y las circunstancias de la muerte, pero no se descarta ninguna de las hipótesis.



Según las organizaciones que conforman la Comisión Organizadora de la Marcha, en lo que va de 2021 se registraron 39 muertes prematuras de personas trans, entre crímenes de odio, travesticidios/transhomidios sociales y suicidios. Tres de ellas corresponden a masculinidades trans.



"Las provincias no son ajenas a esta situación y en la más austral del país también acontecen estas atrocidades, como el caso de Laura Aguilar, una compañera travesti que fue asesinada por su marido; o como el adolescente Nicolás Cristal que se quitó la vida por esta estigmatización social que atraviesan las juventudes", contó Bejarano.



La marcha de mañana es convocada por MAL, Conurbanes por la Diversidad, Asociación Civil Siete Colores, La Cámpora Diversia, Mujeres Trans de Argentina, Frente Orgullo y Lucha, Hombres Trans Argentinos, Cooperativa Nadia Echazú, La Rosa Naranja, Villeres Disidentes, Convocatoria Federal Travesti Trans Argentina, Otrans, Mocha Celis, Correpi, 100% Diversidad y Derechos, Pueblo Travesti Trans, Asamblea Trava Trans No Binarie por la Salud Integral, Marea Feminismo Popular, Mala Junta, Mercuria, Asociación Civil Unidos por la Diversidad, Infancias Libres, Mumalá, Xadres Familias sin Moldes, Libres y Diverses, Las Rojas, La Sublevada, Asociación Mundo Igualitario. (Fuente: Telám)