Magda Varisco “tenía una personalidad muy fuerte; fue una militante increíble”

El conductor de televisión y animador, Daniel Cottonaro,

Magda Frine Mastaglia de Varisco, la madre de Sergio y Humberto; esposa de Humberto Cayetano Varisco, falleció este sábado a los 85 años tras estar internada a causa de una neumonía. Según informó un familiar a“Magda padecía coronavirus”.quien trabajó junto a Magda Varisco en la última intendencia de Sergio Varisco, en el área de Cultura, en diálogo con, mostró su tristeza por la desaparición física de la madre de Sergio y Humberto Varisco. La recordó asegurando que la mujer “fue muy notable, muy destacada en un montón de aspectos”.“Tenía una personalidad muy fuerte, fue una militante increíble. Los radicales siempre destacaron lo que fue su actitud, aún en los malos tiempos del radicalismo, Magda era capaz de salir a golpear las puertas de las casas y repartir volantes, como una militante más”, definió Cottonaro.Al mismo tiempo, afirmó respecto a su gestión en la Secretaría de Cultura de la municipalidad, “con aciertos y errores, hubo momentos destacados y cosas que me quedan, momentos de emoción, por lo que representaba ella para la gente, por su actitud obsesiva por el trabajo. En su gestión, pensando siempre en la Feria del Libro, en la Fiesta del mate, en los carnavales, eventos que tuvieron que ver con la Secretaría, además de su personalidad particular, que mucha gente no va a olvidar”.Cottonaro confió que Magda Varisco “no llegó a enterarse” de la muerte de su hijo, Sergio Varisco.“Ella estaba muy complicada de salud. Tengo entendido que el diagnóstico positivo de coronavirus fue a lo último de su vida. Ya su salud estaba gravemente afectada”, mencionó.