WhatsApp multidispositivo permitirá chatear en la PC con el celular apagado

Incluirá iPad, ya que desde el grupo Facebook estarían desarrollando una aplicación especial para el dispositivo de Apple. Ambas compañías comentaron en las nuevas funciones, que podrían llegar en un plazo de dos meses, le permitirá al usuario utilizar WhatsApp sin la necesidad de tener encendido el teléfono, del que hasta ahora hay que estar pendientes.



Incluso se podrá migrar el historial de conversaciones entre dispositivos iOS y Android o poder utilizar hasta en cuatro dispositivos a la vez, con la opción de Voz y Videollamada activada para todos ellos. Cómo cambiará WhatsApp con la función multidispositivos Desde el lanzamiento de su versión para navegadores, en 2016, se puede utilizar WhatsApp a la vez en el celular y en otro dispositivo, siempre y cuando sea a través de su versión web o para escritorio. Lo único necesario es que estén conectados a internet, ya que se utiliza como intermediario para la comunicación y solo soporta una sesión extra.



Sin embargo, parece que la idea original era más ambiciosa de lo que parecía, ya que los planes que todos teníamos para el uso de WhatsApp multidispositivo no podrán ser.



Según adelantó el sitio WABetaInfo, este soporte multidispositivo se limitará únicamente, al menos al principio, a ser una herramienta que mantenga la conexión entre nuestro teléfono y WhatsApp Web, WhatsApp Desktop y Facebook Portal, sin necesidad de tener nuestro teléfono conectado. Esto significa que, lamentablemente, no se podrá utilizar en dos teléfonos móviles a la vez, tengan el sistema operativo que tengan.



Es más, a esto se le añade otro problema, y es que esta nueva actualización vendrá con algunas funciones limitadas en su lanzamiento. Se podrá utilizar WhatsApp hasta en cuatro dispositivos adicionales de manera independiente del móvil (que se podrá apagar tras el enlace inicial), pero nada más.



Eso sí, a pesar de que se trata de una noticia algo decepcionante para los que esperaban con ansia la actualización, conviene saber que está entre los planes de Facebook lograr poder utilizar más teléfonos móviles en un futuro.



Por el momento, tras años en desarrollo, anunciaron que la versión oficial de la app de WhatsApp para iPAd ya está lista, por lo que los usuarios iOS podrán utilizar WhatsApp web en este dispositivo.



Con este adelanto, los usuarios de iOS podrán tener abiertas dos sesiones de WhatsApp, tanto en su iPhone como en iPad.



Según comentan los especialistas de WABetaInfo, que tuvieron acceso a unas pruebas beta privadas de WhatsApp para los dispositivos con iOS el pasado mes de abril, todo parecía estar bastante desarrollado.



Sin embargo, no fue hasta ahora que confirmaron que esta nueva versión para iPad estaría terminada, pero desde WhatsApp esperarán a que la mencionada función dispositivo esté lista para su lanzamiento.



Con esta nueva característica, el usuario podrá además utilizar la cuenta asociada a un número de teléfono en varios dispositivos, independientemente del sistema operativo con el que funcionen.



Clarín.