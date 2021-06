El Parque San Martín reabre este fin de semana

El Parque General San Martín es parte del Parque Escolar Rural Enrique Berduc que es un área natural protegida (ley 10.479) del Consejo General de Educación y por lo tanto la presencia de mascotas, la reproducción de música, la caza y la pesca están restringidas.Según se informó, reabre este 26 y 27 de junio. Será por cupos limitados, con acampe los sábados y, por ahora, sin servicio de proveeduría. Se recomienda llevar todo lo necesario al momento del ingreso, dado que no está habilitada la circulación fuera del Parque.Cabe recordar que los días de apertura para el uso público son los sábados y domingos de 10:00 hs a 18:30 hs. El ingreso es con reserva previa y hasta completar el cupo. Las reservas son para grupos convivientes de hasta cinco personas. Si necesitan reservar para más personas, se puede efectuar otra reserva a nombre de otra persona de los acompañantes.Para hacer la reserva para pasar el día, debe ingresar a los siguientes links, de acuerdo al día que desee ir. Al enviar el formulario, se recomienda prestar especial atención, ya que aparecerá un mensaje de confirmación de la reserva que es la única constancia que se emite para tal fin.SÁBADO 26/06 >>> https://docs.google.com/.../14aiEQgTNmaJ2Q.../edit... DOMINGO 27/06 >>> https://docs.google.com/.../1QKJcZydi50A6xNUiiglj.../edit... El acamoe es con cupo muy limitado. Para acampar el sábado 26/06, debe completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/.../1Jm5QLaMo-rSjHj17m.../edit... Los valores son $100 por persona (a partir de los 12 años) y $100 por vehículo.El camping con sus senderos, asadores y sanitarios están habilitados. La playa no está habilitada para el ingreso al agua, la temporada estival ya terminó en el Parque y, por lo tanto, el servicio de guardavidas volverá a brindarse el próximo verano nuevamente.Durante el ingreso al Parque y hasta la llegada al camping es necesario permanecer dentro del vehículo para evitar el cruce con otras personas y grupos desconocidos.El ingreso sólo podrá realizarse entre las 10:00 hs. y las 15:30 hs, posteriormente el acceso quedará cerrado y la reserva perdida.Es importante llevar kit sanitizante de uso personal (barbijo, jabón de tocador, alcohol en gel, pañuelos descartables, toallas para secarse las manos). El barbijo es de uso obligatorio y condición para sanitarios y proveeduría.Al retirarse del Parque, los residuos deberán llevárselos consigo para ser desechados finalmente en el domicilio particular. En caso de lluvia, la reserva se cancela porque el Parque permanecerá cerrado.