Colectivos: UTA y el gobierno acordaron aumento salarial del 37,8%

Luego de varios meses de conflicto y negociación, el gobierno nacional y la Unión Tranviario Automotor (UTA) llegaron a un acuerdo en el marco de la mesa paritaria y el conflicto se destrabó.



En una audiencia desarrollada en el Ministerio de Trabajo de la Nación las partes acordaron un aumento salarial para los choferes del 37,8%, una suma no remunerativa y la posibilidad de sentarse a revisar la situación salarial en noviembre.



Además, desde UTA precisaron que este acuerdo deberá ser sustentado con subsidios y aportes del gobierno nacional pero también de los estados provinciales.



La semana pasada las partes habían logrado un "preacuerdo" y mediante un comunicado, UTA había informado que "Transporte de la Nación se comprometió a un aporte adicional de $8000 millones de pesos, solicitando que las provincias hagan el mismo aporte y que sea plasmado mediante la firma de los gobernadores de las distintas provincias del interior del país". Detalles del acuerdo El incremento salarial acordado para los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros de corta y media distancia del interior del país, será igual al porcentaje de incremento otorgado a los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



-Para el mes de mayo/2021 las partes acuerdan el incremento salarial para el conductor de corta y media distancia del interior del país en un 11,02%, sobre el salario total remunerativo al mes de abril/2021.



-Para el mes de junio/2021 las partes acuerdan el incremento salarial para el conductor de corta y media distancia del interior del país en un 14,28%, sobre el salario total remunerativo al mes de mayo/2021.



-Para el mes de septiembre/2021 las partes acuerdan el incremento salarial para el conductor de corta y media distancia del interior del país en un 12,50%, sobre el salario total remunerativo al mes de junio/2021.



Asimismo, se acordaron cuatro cuotas no remunerativas mensuales de $17.000, a percibirse cada una de ellas, con los haberes de los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2021.



Por último, se resolvió retomar la discusión a partir del 10 de noviembre de 2021, a fin de revisar las condiciones salariales y realizar las rectificaciones que resulten necesarias.



Debemos hacer mención a que el acuerdo salarial no hubiera sido posible sin compromiso asumido por las autoridades nacionales y provinciales representadas por el COFETRA, lo que permitió poder alcanzar el salario pretendido, en un contexto de paz social, permitiendo la regular prestación de los servicios.