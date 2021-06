Todas las vacunas “son seguras”: aclaraciones por la dosis de AstraZeneca

Recomendaciones

Desde el Hospital Centenario de Gualeguaychú convocaron a la población a anotarse para recibir cualquiera de las vacunas contra el covid-19 aprobadas por la ANMAT que están disponibles en nuestro país.La recomendación obedece a que ayer, un médico integrante del COES, dio cuenta que muchas personas asistían a su turno para vacunarse, pero al enterarse qué tipo de vacuna estaban aplicando, se volvían a sus casas. Particularmente esta situación se dio con la vacuna AstraZeneca.Asimismo, ante esporádicos. Para tener referencia, el riesgo de trombosis con acciones cotidianas como fumar tabaco (0,28%), tomar anticonceptivos orales (0,07 – 0,13%) o realizar un vuelo largo en avión (3 – 12%) es mucho más elevado.Y, fundamentalmente, el riesgo de trombosis al contraer Covid supera ampliamente al de la vacuna. Ya que es del 1% si la enfermedad es leve, del 5% si el paciente requiere internación y del 20 al 25% si el paciente requiere internación en cuidados intensivos (UCI).Por ello, los especialistas del hospital Centenario, en línea con lo que indica la Organización Mundial de la Salud, “recomiendan vacunarse lo más inmediato posible con cualquiera de las dosis de vacunas disponibles”.Desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (Save) aseguran que los beneficios de esta vacuna superan los riesgos. “Las vacunas contra el Sars-Cov-2 reducen el riesgo de enfermedad, hospitalización y muerte. Son seguras y efectivas. Las vacunas salvan vidas”, aseguran en referencia al riesgo de producir trombosis.La Organización Mundial de la Salud también recomendó seguir aplicando la vacuna de AstraZeneca.En el Reino Unido hay una recomendación de que los menores de 40 años sin comorbilidades reciban otra vacuna diferente a la de AstraZeneca.Sin embargo, aclaran de que el riesgo de trombosis es “extremadamente raro”. Y la opción de otra fórmula debe hacerse siempre y cuando “sea posible y solo cuando no surja un retraso sustancial o una barrera en el acceso a la vacunación”.En ese país se reportaron 242 casos de trombosis sobre un total de 22,6 millones de vacunados con una dosis. La segunda dosis no generaría este problema. El 20 por ciento de los pacientes falleció.Las personas vacunadas y los profesionales médicos deben estar atentos a la aparición de algunos signos potencialmente asociados a trombosis. Pueden ocurrir a partir del cuarto día de vacunación y hasta el 28. Signos:Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, que empeora y no responde a analgésicos simples.Dolor de cabeza inusual que parece empeorar al acostarse o inclinarse, o puede ir acompañado de visión borrosa, náuseas y vómitos, dificultad para hablar, debilidad, somnolencia o convulsiones.Nuevos hematomas o sangrado por pinchazos inexplicables.Dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón de las piernas o dolor abdominal persistente.Importante: No hay que confundirlos con los síntomas leves que ocurren tras la vacunación como dolor de cabeza, escalofríos y fiebre. Este cuadro más leve ocurre en las primeras 48 horas de la vacuna y cede con analgésico.