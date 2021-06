Habló el hermano del entrerriano asesinado por su amigo en localidad santafesina

"La persona que mató a mi hermano y luego se suicidó, tenía serios problemas de adicción. El Estado no acompaña en estos casos de adicciones a las drogas”, apuntó el hermano Joaquín Tapari, el entrerriano asesinado en la localidad santafesina de Malabrigo. El cuerpo de la víctima fue hallado en el pozo ciego de una vivienda cuyo propietario se quitó la vida ingiriendo veneno para loros cuando iba a ser detenido por el homicidio.al cuestionar: “No puede ser que uno atraviesa la plaza del Municipio y estén los chicos consumiendo”.Taparí informó que el cuerpo de su hermano llegará en el transcurso de este jueves a Gualeguaychú. “Lamentablemente nosotros seguiremos adelante, pero el dolor de una madre es insuperable y será muy duro”, recalcó.Joaquín Tapari, de 43 años, fue asesinado en Malabrigo, provincia de Santa Fe, donde colaboraba con un centro de rehabilitación para adictos. El autor del crimen, había tenido problemas de adicciones hace muchos años y en febrero de 2020 volvió al Centro El Buen Samaritano, y le ofrecieron cuidar la casa de un campo.“La persona que mató a mi hermano y luego se suicidó, tenía serios problemas de adicción. El Estado, en todos los niveles, no acompaña en estos casos de adicciones a las drogas. Lo que le sucedió a mi hermano, debe servir para cambiar muchas cosas, las leyes de la educación y en otros ámbitos sociales y si no se hace, se repetirá lo que le ocurrió a Joaquín", sentenció Oscar Taparí.