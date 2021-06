Diputado propuso declarar patrimonio cultural al “Sapucay” y logró media sanción

Con tan solo un artículo, el proyecto de ley para declarar al sapucay como patrimonio cultural inmaterial de la provincia obtuvo este miércoles media sanción en la Cámara de Diputados de Corrientes, informaron fuentes parlamentarias.Se trata de una iniciativa presentada en septiembre de 2020 por el diputado radical Norberto Ast, dirigida a declarar al grito correntino como "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia", según señala el expediente que aprobó este miércoles la Cámara baja.Ast no fundamentó su propuesta pues el momento para tratar ese proyecto lo utilizó con el fin de pedir autorización para retirarse del recinto.El exconcejal capitalino habló poco más de un minuto en busca del permiso de la Presidencia del cuerpo para irse, "lamentando mucho pues en los despachos hay un expediente del cual soy autor y me hubiese gustado poder haber fundamentado el mismo por la importancia que significa desde el punto de vista cultural para la provincia de Corrientes determinar que el sapucay sea un patrimonio cultural inmaterial nuestro. (sic)", dijo.Y justificó: "Pero por otras obligaciones me tengo que retirar de la sesión, así que pido autorización y a su vez agradecer a los distintos legisladores, colegas, la posibilidad de que avancen con este proyecto que hoy está en el orden del día".El proyecto había tenido despacho favorable para su aprobación sin modificaciones de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.En el recinto ese tratamiento no tuvo debate y se aprobó por unanimidad, aunque nadie pidió por Secretaría, como se acostumbra, que quede constancia de esa mayoría calificada.Ahora será la Cámara de Senadores la que se encargue de estudiar el extenso fundamento que incluyó Ast en su propuesta, párrafos entre los que incluyó:"El Sapucay entendido como un grito, pregón y clamor, esencia del hombre que en definición acude a mostrar un estado de ánimo compartido o no, soledad de palabras y celebración del goce. Un Sapucay es un código que involucra mensajes especiales, un ritual ancestral que contiene en su esencia aquellas arcaicas señales de un idioma olvidado.Para algunos, una manera de conversar, para otros, una forma de retozar el alma sin insolencias”, explica.

“Nadie sabe cómo es su Sapucay hasta que lo grita”, quizás sea esta la más ajustada definición para ese desconocido lance que pugna por salir del interior.“El grito del paisano correntino, tan comentado por apologistas, es en verdad la expresión o manifestación que lo muestra de cuerpo y alma, lo desnuda, lo exhibe tal cual es: limpio y tremendo como su grito. Nada hay en el correntino algo tan íntimamente suyo como el Sapucay”.Considerado como una expresión del hombre que, a través del grito, en el transcurso del tiempo se ha transformado en una constante manera o forma de manifestar estados de ánimo". Fuente: (ElLitoral)