Travesía en kayak: recorrió más de 200 kilómetros por el Río Guayquiraró

Cesar Tymkow, había logrado notoriedad en marzo de este año, tras recorrer más de 600 kilómetros en bicicleta, desde la ciudad de Feliciano hasta Itatí, en agradecimiento luego de finalizar un tratamiento médico que duró 5 años.Ahora, en solitario y en kayak finalizó una nueva aventura. Una travesía por el río Guayquiraró. Seis días y 203 kilómetros recorriendo paisajes deslumbrantes.La travesía dio inicio en el puente Guayquiraró, ubicado en ruta 28 y finalizó en La Paz."Salí el sábado 12, aproximadamente a las 14 hs, desde ruta 28, camino a Sauce (Corrientes) en el puente Guayquiraró", contó al portalDetalló que "durante los primeros dos días, sobre todo en algunos tramos, la situación fue más compleja, tal es así, que tuve que abrirme paso a machetazos por la densa vegetación y el atraco de árboles".Asimismo, describió que "el río es corrientoso en partes angostas y no tanto en partes anchas. En su variada fauna tuve la oportunidad de avistar culebras de agua, carpinchos en gran cantidad, ciervos, yacarés y lobitos de río, entre otras especies. Los pájaros, brindaban un mundo de distintas melodías, mezcladas al unísono por la exuberante naturaleza. "Cada día en ese río tan extraordinario y maravilloso, fue un sueño vivido, manifestó.Acerca del recorrido, indicó que "desde el primer día, hasta salir a Arroyo Espinillo (brazo del Paraná), es una constante de curvas y contracurvas, vueltas y vueltas; que a veces tenía el sol a los cuatro lados".En cuanto al suelo, “encontré barro, arena, arcilla, broza y zonas pedregosas, de una piedra negra muy dura, barrancones muy altos de colores llamativos. Una belleza de río y de paisajes"."Tras recorrer 145 kilómetros, llegué al puente Paso telégrafo, ubicado sobre ruta 12. Fueron 6 días que remé y uno de descanso. Llevaba dentro del kayak, mi equipo de camping completo, incluido un botiquín de primeros auxilios", relató.Y reveló: "Por más que remaba río abajo, no fue sencillo ni fácil, la irregularidad de curvas, remolinos y palos no me daban tregua y debía avanzar con mucho cuidado, cualquier descuido y me iba al fondo".Remarcó que “es un río que si estuviese en un país europeo por ejemplo, sería una atracción turística para travesías en kayak y treking y otras actividades".Además, admitió que le “causó angustia ver tanta cantidad de botellas de vidrio, plástico y basura en esos lugares tan extraordinarios. Tener un lugar tan lindo para disfrutar y no cuidarlo es muy triste"."La travesía la culminé el sábado 19 por la tarde, tras recorrer 203 kilómetros. La recomiendo para amantes de la aventura y la naturaleza. Para mí no es simplemente Río Guayquiraro, lo llamo desde ahora, El Río De Las Mil Curvas", finalizó TymkowEl río Guayquiraró es un río de la cuenca hidrográfica del río Paraná, sirviendo de límite entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Nace en las estribaciones de la cuchilla Grande por la unión de los arroyos Vertiente y Espinillo en el Departamento Curuzú Cuatiá de la Provincia de Corrientes.Desde la vertiente correntina, recibe la afluencia del arroyo Sarandí y desde el norte de Entre Ríos de los arroyos de las Mulas y Pajas Blancas en el Departamento Feliciano.En parte de su curso, sus márgenes están cubiertas por selva de galería. El río es navegable pero se halla con escollos de árboles arrastrados.Lo atraviesa la Ruta Nacional 12 mediante un puente interprovincial en Paso Telégrafo, donde un nuevo puente inaugurado en 2010 remplazó al inaugurado en 1938.Otro puente interprovincial lo atravesaba desde 1965 en Paso Yunque (o Juncué), pero fue destruido por una creciente en 2000.4Un tercer puente interprovincial se halla en Paso Ocampo, en la ruta que une las localidades de Sauce y San José de Feliciano.