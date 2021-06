Qué cursos puedo realizar para aumentar mis ventas “on line”

¿Qué se aprende en los cursos online para mejorar las ventas?

Marketing digital desde cero

Marketing digital para negocios

Marketing para redes sociales

Las redes sociales son el lugar más buscado para publicitar los emprendimientos, pero también se han trasformado en la vidriera de aquellos negocios que tenían su local a la calle y tuvieron que reinventarse durante la pandemia. Es decir, las redes sociales son grandes espacios de venta online.Allí se vende calzado, objetos decorativos para el hogar, indumentaria, tecnología y más rubros como servicios de peluquería, curos de idioma y manualidades.Todo ha migrado a las diferentes plataformas que sirven también como lugares publicitarios donde cada vez hay más gente comprando y vendiendo.Sin embargo, durante este último tiempo, y en consecuencia de un aumento de la oferta, la demanda disminuyó o se centró en comercios específicos, que en general son los más populares, ya que cuentan con espacios publicitarios más abarcativos que los comercios de menor poder adquisitivo.La competencia, entonces, se tornó desleal y los emprendedores comenzaron a preguntarse cómo poder aumentar sus ventas sin caer en la desesperación. Aquí es donde entran los cursos online , que vinieron a salvar la situación de estas personas ante la disminución en sus ventas.Estos cursos online pueden hacerse de manera remota, sin materiales más que una computadora y tiempo disponible, y son de corta duración, es decir que si estás ocupado durante el día, podés tomar estos cursos online a demanda y ver las clases grabadas cuando tengas tiempo.Este punto es el más importante porque será la base de la estrategia de venta. Ser efectivo con la clientela significa saber a qué tipo de público se dirige la marca y que el producto que buscas vender se adecue a las necesidades de este grupo.Por otro lado, conocer a los clientes puede ser difícil si no hay un ida y vuelta constante con ellos, por lo que es importante generar preguntas o espacios para que todos participen. En Instagram se pueden hacer preguntas o encuestas para ver a dónde apuntan los deseos de los seguidores en general.Si recién te estás iniciando en el emprendimiento, lo ideal es que busques un producto o servicio que sea requerido socialmente y que no agote su uso único una vez adquirido. La cosmética, por ejemplo, y más aún si es natural, está en auge y los productos se gasta al usarse, por ende las ventas no suelen caer.La investigación previa pretende delimitar el producto, la estrategia de marketing y el público al que irá dirigido lo que querés vender y por eso va relacionado con el punto uno, hacer un análisis de Facebook, Twitter e Instagram puede darte una idea general de la demanda de los usuarios.Una vez que la marca está lista, los cursos online tienen como objetivo enseñarte a empatizar con el potencial comprador a través de presentarte en las redes y comentar el surgimiento del proyecto, si es un comercio que tiene varios años y recién se abre una cuenta es ideal explicar la situación actual.La empatía se genera la ponerse en el lugar del otro e intentar entender lo que le pasa o lo que siente, si esto sucede de forma recíproca entonces no hay vuelta atrás y se crea un lazo importante entre comprador y vendedor. Hay que entender que el cliente es una persona que, como uno, tiene necesidades, tiempos y dificultades.Cuando uno conoce el producto que vende y lo que la marca quiere transmitir es entonces cuando se logra generar una real armonía entre producto y servicio. Si un emprendedor vende esencias aromáticas para calmar la ansiedad pero no espera a que el cliente responda una pregunta que le hizo entonces esa armonía sería nula.La capacidad de conectar con lo que se publicita en redes es crucial para mostrar una coherencia comercial y, por otro lado, forjar una identidad propia y transparente que pueda ser recomendada de boca en boca, una de las publicidades más genuinas y eficaces.Esto es lo menos llamativo pero lo más contundente. La publicidad es importante porque a veces un producto puede ser muy bueno y no tener el alcance que al emprendedor o al comerciante le gustaría y esto sucede por varias razones que no siempre se pueden controlar.Lo que hará la publicidad será aumentar las visitas a tu sitio web, más gente podrá ver el producto e interiorizarse en lo que promociones, otras personas tendrán la necesidad de probar o de compartir el servicio y se formará una red de intercambios donde la exposición aumenta.- El concepto de marketing digital y las herramientas más usadas de este mundo virtual.- Cómo usar herramientas del marketing aplicadas a las redes sociales y cómo incrementar las ventas a través de planes de acción.- Usar Google Ads y las principales herramientas digitales para realizar campañas de publicidad y de venta online.- Generar propuestas de marketing y producir ideas coherentes para que las ventas se incrementen de manera gradual con una clientela sostenible en el tiempo.- Aprenderás qué es el SEO en marketing digital y analítica en Google Analytics.- Hacer una estrategia de marketing digital para tu negocio y definir objetivos inteligentes a partir de la creación de un calendario de contenidos.- Conocer qué es el content marketing y aprovechar las prácticas en el área para generar contenido innovador y crear tendencias que ayuden a vender.- Usar Facebook Ads y Google Analytics para crear un plan de marketing de negocios. Saber qué es el SEO y el SEM para aumentar la visibilidad de tu negocio.- Conocer las características de las redes sociales más populares para aprovecharlas y usarlas en beneficio del negocio.- Saber qué es un embudo de conversión para conocer la mejor forma de comercializar tu producto para hacer tu negocio rentable y sólido ante cualquier crisis.- Porque sabrás generar contenido propio para tus redes sociales de forma efectiva y oportuna a partir del análisis del campo y del contexto.- Porque sabrás dominar estrategias para el crecimiento de tu emprendimiento en redes y lograrás un mayor alcance sin necesidad de gastar de más en publicidad.- Porque vas a aprender los fundamentos del marketing digital, cómo funciona Facebook Instagram y Twitter, las tres redes sociales más populares y con más flujo de información de Argentina y del mundo.- Porque vas a poder aplicar estrategias de contenido que sumen nuevas audiencias y posteriormente contenido para que estas personas no quieran irse de tus redes ni dejar de seguirte.Los cursos online de marketing proponen formar un vendedor capaz de atraer clientela y de conservarla en el tiempo, esto último más difícil y más valorable, ya que al momento de armar una identidad de marca los compradores son tan importantes como el resto del proyecto, forman parte de la identidad que se le dará al producto, de las ventas y del crecimiento.