Fue a retirar plata al cajero y le dijeron que estaba muerto

"Desde el Renaper mandaron que estoy muerto, me dijeron que armaron mal un certificado de defunción”, relató.



Un quinielero rosarino vivió una situación por demás de particular en las últimas semanas. Luego de intentar retirar dinero de un cajero y encontrarse con que su cuenta estaba inhabilitada, descubrió que el Registro Nacional de Personas (Renaper) lo había declarado muerto desde el 11 de junio.



“Voy al cajero que está en Córdoba y Avellaneda y me dice que tengo la tarjeta inhabilitada. Como estaba aprendiendo a usar el home banking, pensé que había metido la pata por algún motivo, pero cuando llamo al banco, la chica que me atiende se queda titubeando”, relató a Radio 2.



Según el comerciante, la empleada del banco lo conocía de gestiones anteriores y le reconoció la voz, pero en su registro le figuraba que estaba muerto. “Me pregunta qué era de Rubén y le contesté que era yo, ahí se quedó muda y me dijo que estaba muerto desde el 11 de junio”, recordó el hombre.



“Primero me tranquilicé y le pedí que me cubran la cuenta, después llamé al banco de Entre Ríos y me dijeron lo mismo. Desde el Renaper mandaron que estoy muerto. Me fui a la oficina que tienen en la terminal y me dijeron que armaron mal un certificado de defunción”, explicó Rubén.



Luego de realizar todas las gestiones para volver a figurar con vida en los registros oficiales, el quinielero se mostró preocupado por la posibilidad de que el error haya sido intencional y con el objetivo de consumar alguna estafa. “Es posible que la situación pase por bandas que buscan cobrar seguros con papeles apócrifos. Por eso lo estoy haciendo público”, advirtió.