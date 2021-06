Designaron al nuevo director de la cárcel de Gualeguaychú

El director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos confirmó que Víctor Montero será quién reemplace en la conducción de la Unidad Penal N°2 de Gualeguaychú, tras el fallecimiento por Covid-19 de Ricardo Iglesias. “En esta Unidad Penal hemos tenido casos de coronavirus, pero en la actualidad la situación está controlada. En cuanto al personal, los protocolos que tenemos se respetan todos, pero eso no quita que puedan producirse contagios de forma externa. El personal de riesgo es una minoría y no estaba trabajando, pero al tener las dos dosis y pasados los 14 días de la segunda, deben ser reincorporados a sus funciones”, expresó el alcaide Montero al referirse a la situación actual dentro del penal del sur entrerriano.En cuanto a las visitas a los internos, Montero explicó que “son programadas y ordenadas. Hay un lugar especial que se ha adecuado para recibir las mismas, es un familiar por interno y un menor durante una hora. Hay un tope máximo de diez visitas y se van turnando los pabellones”. “En el caso que se detecte un caso sospechoso dentro de la unidad, si hay que aislar se lo hace en un lugar especial para esto, y se aísla el pabellón si es necesario. Las visitas también se suspenden para ese pabellón, pero no para toda la unidad carcelaria”, aclaró.El alcaide contó también que “actualmente hay 262 alojados en población carcelaria y población federal son 82”. Hay algunos talleres que ya están volviendo a la normalidad, como el lavadero y la panadería.Ante la consulta por un reclamo realizado por el personal, sobre la necesidad de provisión de ropas y elementos de trabajo, Montero refirió que “la vestimenta y uniformes para el personal al igual que las frazadas y otros para los internos, son disposición de la Superioridad; nosotros nos encargamos solamente de hacer las listas con los pedidos y ellos son los que evalúan”.Víctor Montero es de Paraná y lleva 22 años en el Servicio Penitenciario, prestando servicios en distintas unidades. En la actualidad y desde hace aproximadamente dos años, se encontraba en la Unidad Penal que ahora quedó a su cargo.