Estafas: hackearon el perfil de un locutor y piden dinero a sus contactos

Policiales Comerciante estafado se descompuso en el cajero y recibió asistencia médica

Los estafadores se adueñaron del perfil de Instagram del, alteraron mínimamente el nombre de usuario y comenzaron a enviar mensajes de manera masiva a sus contactos:“Entraron a mi cuenta de Instagram, cambiaron la clave, y se encargaron de enviarles a mis contactos un mensaje haciéndose pasar por mi diciendo “Hola, como estás” y una vez que contestan le envía “¿será que puedo pedirte un favor?” o bien les preguntan si tiene dólares para cambiar y luego de que el receptor conforma o contesta sobre si puede conseguir el dinero,”, relató Ezequiel a través depara que estén atentos quienes puedan llegar a recibir un mensaje de estas características.Ezequiel comentó que cuando estaba en familia almorzando, notó que comenzaba a recibir notificaciones en de mensajes en la cuenta de Instagram de conocidos que lo saludaban, pero al prestarle a atención notó que previamente los usuarios habían recibido un saludo, el cual no había sido enviado por él. Seguidamente, en ese intercambio de mensajes, observó que a uno de sus contactos le solicitaban dinero y comprendió que había sido hackeado.“Fue algo que se tornó, porque todo sucedió a la siesta y en poco menos de una hora ya tenía amigos míos que me”, indicó Ezequiel a, mencionó Ezequiel considerando que desde casi principio de año vienen realizándole un tratamiento médico costoso a su pequeña hija, del cual todos conocen. “Y me preocupa que se quieran aprovechar de eso, que en realidad por lo que me están comentando amigos ya lo están haciendo”, agregó.Uno de los inconvenientes que se da al momento en que una cuenta de Instagram es hackeada, es que el delincuente al acceder al perfil genera un cambio en usuario que deja deshabilitado al dueño de la cuenta, comenzando así a utilizarla para contactarse con los seguidores que figuren. Pero además tiene acceso a otros datos, como ser la cuenta de mail con la que se creó ese perfil en la red social, número de celular y fecha de nacimiento.En el caso de Ezequiel, mientras transcurría la tarde le hackearon la cuenta de mail, por lo cual tampoco tiene acceso a ella.