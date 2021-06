"La mamá de Guadalupe necesita mucha contención", dijo Susana Trimarco

"Estoy viendo la posibilidad de viajar en los próximos días, Me da mucha pena la señora (la madre de Guadalupe), la veo muy sola, sí acompañada por las fuerzas de seguridad, pero muy angustiada, necesita mucha contención", explicó Trimarco aIndicó además que "necesita mucho cariño de la sociedad y de la gente. Desde que está desparecida esta chiquita, me siento mal y me da muchísima pena porque me hace recordar a mi hija que desapareció y parece que la tierra la tragó. Haremos lo posible para ir y aportar", señaló la mujer.Precisó que el abogado que lleva el caso "es el mismo que lleva la causa de mi hija y de todas las víctimas que hemos rescatado"."Es como que la tierra traga gente, mi hija nunca mas apareció y esta niña tampoco aparece, por lo que veo estos no son cualquier gente, una persona común y corriente no tiene la habilidad de hacer desaparecer a una persona así tanto tiempo", aseguró.