Asegura haber visto la imagen de la Virgen cuando transitaba hacia Diamante

"Nos íbamos a Diamante, eran aproximadamente las 22:30 del domingo, día del Padre. En la segunda curva de Strobel, yendo para Diamante, mi compañera me dice 'Mirá que hermosa estatua de la Virgen'. Miré y era algo maravilloso, no se puede explicar en palabras. Cierro los ojos y lo rememoro", comenzó relatando Ceferino Fhler Spahn , a Elonce TV.



Detalló que la imagen "tenía un metro de alto, más o menos. Yo pensé que era una estatua de la Virgen María. Ya de regreso, con intenciones de ver la Virgen que habían colocado a un costado de un árbol, paré el auto, fui a ver y no había nada".



Fhler Spahn lo describió como "algo maravilloso; en ese momento no me di cuenta. Pasan los días y siento algo raro en mí. Siento ganas de llorar, se me hace un nudo en la garganta por eso que viví".



Al describir lo que vio, agregó: "Se notaba como que no era una imagen de yeso, se notaba la túnica; es algo inexplicable. La imagen estaba bastante clarita, a pesar de que estaba al costado de un árbol. Los árboles están a unos seis o siete metros de la ruta, ahí pude observar la imagen".



Contó que es una persona "de mucha fe".



A su vez, el hombre rememoró otro suceso que a su entender fue "milagroso" y tuvo como protagonista a su madre, ahora fallecida. "Hace unos diez años a mi mamá, que en ese momento tenía cerca de 90 años, le detectaron una pancreatitis muy grave. Buscaban operarla y los riesgos de que muera en la cirugía eran enormes. Le pregunté a ella y decidimos orar: el milagro fue que a los tres días ella estaba dada de alta; no le hicieron la cirugía. Falleció mucho después por otra cosa". Elonce.com.