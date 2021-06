Santa Fe: buscan a mayores de 60 años con comorbilidades que aún no se vacunaron

Ese segmento de la población está cubierto en un 85% al menos con una dosis de vacuna contra el Covid-19, indicó la ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano



"El 15% restante son aquellas personas a las cuales estamos buscando, y viendo si no se pudieron registrar por falta de accesibilidad o de información", remarcó.



El operativo de rastrillaje de mayores de 60 años con comborbilidades que aún recibieron la vacuna comenzó a realizarse en Rosario a través de la red de centro de salud de gestión provincial.



"Como en los centros de salud tenemos población adscripta, es decir población a la que atendemos y que sabemos que es mayor de 60 años o tiene una comorbilidad, realizamos un rastrillaje en el territorio, los buscamos, inscribimos a los que por algún motivo no se habían inscripto y en esta semana ya estamos vacunando en todos los centros de salud", precisó la ministra.



Durante una recorrida por el centro de salud "Independencia" de la ciudad de Rosario, Martorano puntualizó que "ya superamos el 1.100.000 de primeras dosis, esto es más del 30% de la población vacunada y es el 85% de la población objetivo".



El 15% restante de la población objetivo es el que la cartera está buscando para determinar por qué razón no se vacunó, habida cuenta de que la inoculación es voluntaria y requiere la manifestación de la voluntad del solicitante.



Por otra parte, Martorano destacó el actual ritmo de vacunación: "Estamos en 35 mil vacunas por día, esto se puede acelerar más, de hecho en esta semana podemos tener el arribo de vacunas lo que nos va a permitir acelerar el ritmo".



La ministra señaló que "esta semana estamos llegando a la franja de personas de 45 a 50 años sin comorbilidades" y adelantó que "a partir del fin de semana llegaremos a ciudadanos y ciudadanas de entre 40 y 45 años".



Télam.